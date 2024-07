Opt studenți din Cluj au transformat materia de Bac în lecții pe TikTok și manuale cool pentru gen Z

Bacademia, cea mai tânără editură românească care publică un alt fel de manuale pentru elevii de Bac, a ajuns la a doua generație de elevi pe care îi ajută să se pregătească pentru examen. Bianca Ionescu, tânăra de la care a plecat această idee în 2022, și-a digitalizat după Bac propriile eseuri și le-a distribuit on-line. În plus, cu ajutorul inteligenței artificiale, Bianca și colegii ei dau viață personajelor din operele de Bac, personaje care se caracterizează singure. Lecțiile viitorului, special concepute pentru generația Z există! Sunt pe TikTok, acolo unde tinerii își petrec timpul. „Ideea de «Bacademia» a început să prindă contur când, din 3.000 de elevi ajutați, majoritatea au promovat examenul cu note de peste 9.50, unii dintre ei obținând chiar 10 curat”, spune, astăzi, Bianca. Cine este Bianca Ionescu și cum arată colecția ei de „manuale” pe care elevii le adoră, dar și lecțiile concepute de ea cu ajutorul inteligenței artificiale?

Unii elevi se plâng că manualele școlare sunt stufoase, urâte, greoaie, plictisitoare. Alții că e multă materie, prost predată și neatractivă. Dar mai există o categorie de elevi. Una care tace și face, ba mai și ajută pe ceilalți. Din această ultimă categorie face parte Bianca Ionescu, studentă azi la Media Digitală în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Universitatea Babeș-Bolyai. „Dorința de a ajunge studentă la această specializare m-a motivat să obțin un punctaj cât mai mare la examenul de Bacalaureat, fiind specializarea cu cele mai mari medii de admitere din cadrul UBB Cluj-Napoca. Știam că pentru a ajunge unde îmi doresc aveam nevoie de o notă cât mai aproape de 10 curat, de perfecțiune. Acest scop m-a împins să petrec 6 luni structurându-mi propriile eseuri, deoarece doream să fiu originală”. Așa începe povestea ei. Cu o dorință.

Bacademia. Anul zero în care s-a născut ideea

Bianca a susținut examenul de Bacalaureat în anul 2022. „Deși editura a fost înființată în anul 2023, povestea noastră a început încă din anul 2022. În acel an, am susținut examenul de Bacalaureat și am obținut nota 10 la Istorie, respectiv 9.80 la Limba și literatura română. Deși am fost olimpică națională la română încă din gimnaziu și am continuat să concurez pe toată perioada liceului, tot am simțit stresul oricărui elev de clasa a XII-a pe măsură ce se apropia examenul”, povestește Bianca.

După susținerea examenului, și-a digitalizat materialele așa cum și le structurase pentru ea și a început să le împrăștie în mediul on-line pentru a-i ajuta pe alții. „Aveam un cont de Instagram pe care postam sfaturi și materiale gratuite, iar ideea de ,,Bacademia” a început să prindă contur doar în momentul în care elevii mi-au transmis rezultatele lor de la Bacalaureat: din 3.000 de elevi ajutați, majoritatea au promovat examenul cu note de peste 9.50, unii dintre ei obținând chiar 10 curat.”

