[P] Nestlé raportează vânzările pe primele nouă luni al anului 2024

Grupul Nestlé raportează vânzările pe primele nouă luni ale anului 2024 și anunță o creștere organică de 2,0%, cu o creștere internă reală pozitivă (RIG). RIG a fost de 0,5%, într-un mediu de scădere a cererii consumatorilor și de acțiuni întreprinse în al treilea trimestru pentru a reduce stocurile clienților. Pricingul au fost de 1,6%, în scădere în urma creșterilor fără precedent din ultimii doi ani. Vânzările totale raportate s-au ridicat la 67,1 miliarde CHF (9 luni-2023: 68,8 miliarde CHF), în scădere cu 2,4%. La nivelul întregului an 2024, compania se așteaptă să aibă o creștere organică a vânzărilor de aproximativ 2%.

Laurent Freixe, Nestlé CEO, a comentat: “Am înregistrat o creștere organică a vânzărilor, determinată de o creștere internă reală pozitivă. Cererea consumatorilor a scăzut în ultimele luni și ne așteptăm ca tendința să rămână aceeași. Având în vedere aceast context și acțiunile de reducere a stocurilor clienților în al patrulea trimestru, ne-am actualizat perspectivele pentru întregul an, și previzionăm o creștere organică a vânzărilor de aproximativ 2%, în linie cu primele nouă luni”.

Vânzări la nivel de grup

Creșterea organică a fost de 2,0% pentru cele nouă luni, similară cu 2,1% obținută în prima jumătate a anului. RIG a fost de 0,5%, afectat de cererea consumatorilor și de consecințele generate de tensiunile geopolitice. Pricingul fost de 1,6%, continuând să se normalizeze după creșteri fără precedent în ultimii doi ani. În al treilea trimestru, creșterile de prețuri la categoriile de Dulciuri și Cafea generate de costurile mai mari ale materiilor prime au fost parțial compensate de impactul activității promoționale în alte categorii precum Hrană pentru Animale de companie . Din punct de vedere geografic, creșterea organică a fost determinată de piețele emergente și Europa, care împreună au compensat o ușoară scădere în America de Nord. Pe piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 1,1%, cu pricing și RIG pozitive. Pe piețele emergente, creșterea organică a fost de 3,5%, condusă de pricing cu RIG pozitiv.

Zona Europa

9 luni-2024: creștere organică de 3,3%: 0,8% RIG; Pricing de 2,5%.

Vânzări 9 luni-2024 Vânzări 9 luni-2023 RIG Pricing Creștere organică Zona Europa CHF 13,9 miliarde CHF 14,1 miliarde 0,8% 2,5% 3,3%

Creșterea organică a fost de 3,3%. RIG a fost de 0,8%, devenind ușor negativ în al treilea trimestru, reflectând cererea consumatorilor și delistări temporare în retail. Pricing-ul a fost de 2,5%. Vânzările raportate au scăzut cu 1,8%, la 13,9 miliarde CHF. Zona a înregistrat câștiguri de cotă de piață la categoriile Hrana pentru animale de companie și Cafea solubilă.

În funcție de categoria de produse, cel mai mare contributor la creștere a fost Purina PetCare, care a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, determinată de mărcile premium Purina ONE, Gourmet și Pro Plan. Categoria de Cafea a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, condusă de cafeaua solubilă NESCAFÉ și produsele Starbucks. Categoria Dulciuri a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, alimentată de impulsul continuu pentru KitKat și mărcile locale cheie. Nestlé Professional a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, condusă de soluțiile pentru băuturi.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pe primele nouă luni al anului 2024

„Pe primele nouă luni ale acestui an, Nestlé România a înregistrat o creștere organică de 5,7%. Ne dorim să ne consolidăm performanța de până acum și să marcăm al unsprezecelea an consecutiv de creștere, așa cum ne-am stabilit ca obiectiv la început de an. Sunt foarte mândră de echipa noastră și le mulțumesc pentru eforturile susținute pe care le fac în fiecare zi, pentru implicare și pentru că dovedim că suntem o echipa unită, puternică și performantă”, spune Silvia Sticlea Country Manager, Nestlé România.

Pe lângă rezultatele financiare, Nestlé România s-a implicat în proiecte educaționale în școli, care vor continua și din această toamnă, în campanii de comunicare cu privire la risipa alimentară și la importanța colectării selective a deșeurilor, dar și în donarea de alimente către partenerii de la Banca pentru Alimente, unde au fost duse 28 tone de produse în valoare de 134.504 CHF.

Mai multe detalii pot fi găsite pe www.nestle.com.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 300.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik®. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.