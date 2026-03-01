Petrolul și Csikszereda, remiză în penultima etapă a sezonului regular. Egalitate și în clasament

Petrolul Ploiești și FK Csikszereda au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 29-a din SuperLiga.

Petrolul – Csikszereda 1-1, în etapa #29

Gazdele au deschis scorul în minutul 51, când Rareș Pop a înscris cu un șut de la marginea careului, fără preluare, la colțul scurt.

Același Pop l-a faultat pe Trif în careul Petrolului, iar Paszka (’61) a egalat pentru Csikszereda de la punctul cu var.

În urma acestui rezultat, gruparea prahoveană ocupă locul 12, cu 29 de puncte, iar ciucanii se află pe 13, cu același număr de puncte.

Au evoluat echipele: