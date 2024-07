PNL nu cedează și vrea alegeri prezidențiale în noiembrie. De ce s-au răzgândit liberalii pe data scrutinului? Răspunsul lui Ciucă – VIDEO

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, după şedinţa conducerii partidului, că toţi membrii Biroului Politic Naţional au fost de acord să susţină desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen, adică în luna noiembrie. Anunțul vine în contextul în care PNL și PSD, care inițial conveniseră luna septembrie, variantă susținută de social-democrați în continuare, nu reușesc să ajungă la un consens, iar premierul Marcel Ciolacu a chemat luni la discuții liderii celorlalte partide.

Şedinţa conducerii PNL a avut loc în acelaşi timp cu consultările premierului cu partidele, la guvern, pe calendarul alegerilor prezidenţiale. Decizia premierului vine în contextul în care liberalii și social-democrații nu au căzut de acord asupra datei prezidențialelor, iar în ultimele zile au lansat atacuri reciproce fără precedent de la constituirea Coaliției PSD-PNL. PNL nu a agreat data de 15 septembrie, susținută de către PSD pentru primul tur, liberalii dorind ca scrutinul să se desfășoare către sfârșitul anului, în luna noiembrie.

Ciucă anunță unanimitate în PNL pentru alegeri prezidenţiale în noiembrie

Nicolae Ciucă a anunțat, luni, că membrii Biroului Politic Naţional au convenit, în unanimitate, ca în continuare PNL să susţină desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen, adică în noiembrie:

„Am convenit, pe baza tuturor discuţiilor pe care le-am avut, ca precampania să nu se desfăşoare în luna iunie sau august, când e vacanţă, şi în felul acesta, în unanimitate, toţi membrii Biroului Politic Naţional au fost de acord ca să susţinem desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen”.

De ce s-a răzgândit PNL în privința datei alegerile prezidențiale, după ce inițial a susținut și a convenit cu PNL luna septembrie?

Liderul PNL a susținut că la baza deciziei liberalilor ar sta discuțiile cu „sute de mii de oameni” care le-ar fi cerut „să țină cont de relevanța funcției de președinte și de nevoia de dezbatere”.

Ce spune Ciucă, întrebat dacă PNL ia în calcul o ieșire de la guvernare

Întrebat dacă în contextul conflictului cu PSD pe tema datei alegeri prezidențiale PNL ia în calcul ieșirea de la guvernare, Ciucă a susținut că partidul „își va îndeplini această îndatorire de a continua să asigure guvernarea României”:

„Partidul Naţional Liberal a dat dovadă de fiecare dată de responsabilitate şi ne vom îndeplini această îndatorire de a continua să asigurăm guvernarea României, ţinând cont de toate provocările şi ameninţările care sunt de jur împrejurul nostru”.

Replica liderului PNL pentru Ciolacu și alți lideri PSD care l-au acuzat că nu are onoare

Răaspunzând, luni, unor alte întrebări ale jurnaliștilor privind atacurile unor lideri ai PSD care l-au acuzat că nu are onoare, Nicolae Ciucă a spus că „cei care au ridicat un astfel de subiect mai întâi de toate să se uite la propria prestaţie”.

„Onoarea mea a fost, este şi va rămâne pentru România şi pentru români. Am în spate o carieră şi în cariera mea am demonstrat şi onoare, şi demnitate şi nu mi s-a reproşat niciodată până acum. În viaţa politică, lucrurile stau altfel, dar totuşi diferenţa cred că trebuie să fie făcută de faptul că cei care au ridicat un astfel de subiect mai întâi de toate să se uite la propria prestaţie şi dacă o fac, vor ajunge singuri la o concluzie”, a spus Nicolae Ciucă, citat de News.ro

Liderul PNL a susținut că este singurul om politic care a demonstrat că are onoare atunci când a făcut transferul de mandat la Palatul Victoria: „Eu spun cu certitudine că chiar am o carieră şi niciodată nu mi s-a reproşat vreodată că nu m-aş fi ţinut de cuvât. Şi mai e o chestiune: în politica din România sunt singurul om politic care a demonstrat că are onoare atunci când am făcut transferul de mandat de la Palatul Victoria. Când o vor face şi alţii, putem să discutăm, dar îmi aduc aminte că alţii au stat şi au avut altfel de abordări când au ocupat aceeaşi funcţie, în acelaşi palat”.

„Onoarea nu e doar pe panouri”

Refuzul PNL de a organiza alegerile prezidențiale în luna septembrie, deși exista un acord cu PSD pentru această dată, a declanșat o ripostă dură din partea social-democraților.

Joia trecută, aflat la Bruxelles, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă, în contextul neînțelegerilor din coaliție privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale. „Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a spus liderul PSD, referindu-se la campania președintelui PNL, care are panouri de mari dimensiuni instalate pe drumuri și autostrăzi, cu mesajul „Un ostaș în slujba țării”.

„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru. Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL.

Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară. Dânșii nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu mai avem Miliție, avem Poliție și că ro s-a schimbat pe fond și ni pol dacă vrem să fim respectați trebuie să ne schimbăm și noi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Surse din partid au dezvăluit că întreaga strategie de comunicare a social-democraților s-a axat pe „decredibilizarea lui Nicolae Ciucă”, prezentat drept un politician „care nu își respectă cuvântul”, încalcă înțelegerile și „nu mai are onoare”.

„Onoare pierdută” este haștagul folosit de senatorul PSD, Daniel Zamfir, într-o postare în care critică decizia partenerilor de guvernare de nu a fi de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale în luna septembrie.

Atacuri la adresa lui Nicolae Ciucă au venit și din partea lui Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD.

Social-democrații au prezentat un document oficial prin care Biroul Politic al PNL prin care liberalii au fost de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale în luna septembrie.

Acordul din Coaliție a fost stabilit în luna februarie și, potrivit social-democraților, conținea decizii care nu au fost comunicate publicului.

