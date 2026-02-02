„Potențial cel mai important caz al anului”: Când vrea Consiliul Concurenței să anunțe dacă băncile s-au înțeles să fixeze rata dobânzii ROBOR

Consiliul Concurenței vrea să finalizeze investigația privind posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, în primul semestru din acest an, a anunțat luni Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. „Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative”, a precizat președintele autorității.

„Raportul este finalizat de echipa de investigație, este în procedura de verificare internă și cu Comisia Europeană”, a precizat președintele Consiliului Concurenței.

Acesta a subliniat și de ce autoritatea vrea să finalizeze această investigație în prima jumătate din acest an.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an și pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim sa depășim acest termen”, a spus Chirițoiu.

Dacă nu va fi finalizată în acest interval, decizia se va lua anul viitor, a precizat acesta.

Autoritatea de concurenţă investighează posibile înţelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referinţă pentru ROBOR şi ROBID).

Cele 10 bănci care îndeplinesc rolul de participant la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, OTP Bank România, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank.

Alte investigații care se vor finaliza în prima jumătate din acest an

Președintele autorității a subliniat că sunt destul de multe cazuri importante care vor fi finalizate în prima parte din acest an.

Acesta a dat ca exemplu, pe lângă investigația pe bănci, cazul pe agricultură, pentru comercializarea semințelor; o investigație privind piața alimentară, legat de zahăr; investigația împotriva Apple și cazul privind consolele de jocuri Sony.