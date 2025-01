Premierul bulgar: În câteva zile vom îndeplini și ultimul criteriu pentru aderarea la zona euro

„Zona euro ne bate la ușă. Mai sunt efectiv câteva zile până la îndeplinirea tuturor celor patru criterii, așa că rămânem și suntem într-o poziție bună”, a spus prim-ministrul interimar de la Sofia, Dimităr Glavcev, la începutul primei ședințe de guvern de anul acesta, potrivit presei bulgare.

La mijlocul acestei luni, Bulgaria ar putea îndeplini ultimul criteriu privitor la aderarea la zona euro, care este legat de inflația scăzută. La sfârșitul anului trecut, Glavcev a promis că, dacă nu se întâmplă acest lucru, el poate solicita un raport extraordinar de convergență. Așa se numește evaluarea pe care Banca Centrală Europeană (BCE) o face cu privire la gradul în care o țară este pregătită pentru aderarea la zona euro.

„An nou fericit! Să fie un an cu sănătate, pace și cu succese și să avem o Bulgaria mai stabilă, care, desigur, trece printr-un guvern politic și stabil. Am prezentat un raport a ceea ce am făcut, dar merită subliniate trei lucruri pe care de la început am spus că le vom face. Primul este organizarea de alegeri corecte și transparente, avem o evaluare din partea observatorilor internaționali, iar cunoscând munca miniștrilor, nu mă aștept ca Curtea Constituțională să constate nereguli, cel puțin în ceea ce privește muncă noastră”, a mai comentat premierul. Când am spus că anul va fi unul de succes, cred că aderarea noastră deplină la Schengen este un început bun, a continuat Glavcev.

„Este rezultatul multor eforturi ale guvernelor, diplomaților, miniștrilor. Dar și miniștrii Kondov și Ilkov știu că o comunicare și o munca intense au avut loc și în zilele premergătoare primirii noastre. Am vorbit personal cu prim-ministrul Danemarcei și cu cancelarul Austriei, precum și cu prim-ministrul Greciei pentru a se asigura cea mai bună pază a frontierelor. Avem ca rezultat și acordul dintre Bulgaria, Ungaria, România și Austria pentru a avea o pază stabilă”, a spus premierul.

„Am promis că vom rezolva problemele cetățenilor bulgari și am făcut-o, indiferent de faptul că suntem un guvern interimar. Am rezolvat și problemele lăsate moștenire de ani de zile”, a subliniat el. Și a insistat: „Nu avem nimic de care să-ți fie rușine. Continuăm să ne îndeplinim obligațiile până în ultima zi”.

(Material realizat cu sprijinul Rador Radio Rom

ia)