Premiile Oscar 2026: Cursă pe muchie de cuțit la gala care va avea loc la noapte. Filmele și actorii văzuți ca marii favoriți

Gala din 2026 a Premiilor Oscar, a 98-a din istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, este marcată de o competiție strânsă între două filme care concurează la statueta pentru cel mai bun lungmetraj, cursă care s-a „revărsat” și asupra altor categorii importante. Lupta e atât de strânsă încât nici site-urile specializate în industria divertismentului precum Vanity Fair, Variety sau Deadline nu se pot decide cine vor fi marii câștigători ai nopții.

Gala Premiilor Oscar din 2026 va începe duminică, 15 martie, la ora 19:00, ora Coastei de Est a SUA, cu sosirea pe covorul roșu. În România asta înseamnă luni la ora 01:00, din cauza diferenței de fus orar. Festivitatea propriu-zisă de premiere începe o oră mai târziu.

Când academia americană a dezvăluit în 22 ianuarie lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar de anul acesta, primul lucru care a ieșit imediat în evidență a fost că „Sinners”, filmul de groază al regizorului american Ryan Coogler, a fost nominalizat la nu mai puțin de 16 categorii – un record absolut.

Filmul, a cărui poveste se desfășoară în Sudul segregat al SUA și în care Michael B. Jordan se dedublează pentru a juca două roluri, a fost nominalizat practic la toate categoriile majore, de la cea pentru cel mai bun film, la cele de actorie, regie și scenariu.

„Sinners” a fost urmat de filmul „One Battle After Another”, o satiră politică cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel fugar, o distribuție stelară cu nume ca Sean Penn și Benicio del Toro, și semnătura regizorală a lui Paul Thomas Anderson. „One Battle After Another”, care fusese deja marele câștigător al Globurilor de Aur decernate la începutul lui ianuarie, a obținut 13 nominalizări la Premiile Oscar.

Inițial, „Sinners” a fost văzut ca marele favorit la Oscaruri. Însă pe măsură ce sezonul de premiere al industriei cinematografice s-a derulat, „One Battle After Another” a fost titlul care a triumfat rând pe rând la mai multe gale, inclusiv la importantele Premii BAFTA decernate de cinematografia britanică.

Lungmetrajul lui Anderson a câștigat inclusiv Premiul BAFTA pentru cel mai bun film, categorie la care toți experții credeau că va fi premiat „Hamnet”, producția locală despre tragedia care a marcat viața dramaturgului William Shakespeare și a soției sale.

Va fi „Sinners” sau „One Battle After Another” cel mai bun film la Premiile Oscar din 2026?

„’One Battle After Another’ a câștigat aproape tot ce trebuie pentru a fi declarat un favorit incontestabil. Niciun film din istorie care a câștigat la Premiile Asociației Criticilor de Film, Premiile Globul de Aur, Premiile BAFTA, Premiile ACE Eddie ale Editorilor Americani de Cinema, Premiile Sindicatului Regizorilor din America, Premiile Sindicatului Producătorilor, Premiile Sindicatului Scenariștilor Americani – împreună cu cel puțin un premiu de la Sindicatul Actorilor din SUA – nu a pierdut vreodată la Premiile Oscar la categoria ‘cel mai bun film’”, subliniază revista Variety.

Aceasta arată însă că „’Sinners’ deține premiile acordate de editorii americani de film, premiul pentru cea mai bună distribuție la Premiile Actorilor din SUA și Premiile Sindicatului Scenariștilor Americani, iar niciun film nu a pierdut vreodată cu această combinație atât de puternică de trofee”. Variety mizează pe filmul lui Coogler că va fi marele câștigător al serii.

Jurnaliștii de la Vanity Fair văd însă filmul lui Anderson ca mare favorit și îl dau câștigător la aproape toate categoriile majore. Deadline, unul dintre partenerii media ai prestigiosului Festival Internațional de Film de la Berlin, crede mai degrabă că marile premii se vor împărți în cele din urmă între cele două lungmetraje, dar că „One Battle After Another” va lua statueta pentru cel mai bun film.

Toate lungmetrajele nominalizate la Premiul Oscar din 2026 pentru cel mai bun film:

„Bugonia”;

„F1”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„The Secret Agent”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”;

„Train Dreams”.

Pe cine văd experții favorit să câștige statueta:

Variety: „Sinners”;

Vanity Fair: „One Battle After Another”;

Deadline: „One Battle After Another”.

Luptă între generații la Oscarul pentru cel mai bun regizor în 2026:

Cursa strânsă între cele două filme se reflectă și la Oscarul pentru cel mai bun regizor. În vârstă de 39 de ani, Ryan Coogler s-a impus la Hollywood ca unul dintre cei mai căutați și apreciați cineaști ai generației sale, după ce a regizat cele două filme „Black Panther” pentru studioul Marvel, franciza „Creed” și „Fruitvale Station”, apreciatul său lungmetraj din 2013 care a câștigat Premiul „Un Certain Regard” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

De asemenea, el a fost producător al filmului premiat cu Oscar „Judas and the Black Messiah” din 2021. Coogler a intrat luna trecută în istorie devenind duminică prima persoană de culoare care a câștigat un Premiu BAFTA pentru cel mai bun scenariu original.

De cealaltă parte, Paul Thomas Anderson, în vârstă de 55 de ani, are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor titlul ca „Boogie Nights”, „Magnolia”, „Inherent Vice”, „Phantom Thread” sau Licorice Pizza, iar filmul său de epocă „There Will Be Blood din 2007” e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

Unii cred că lui Anderson i-a venit în sfârșit momentul pentru a fi premiat cu Oscarul, în condițiile în care Coogler este abia la prima nominalizare.

O posibilă surpriză ar putea veni de la Chloé Zhao, regizoarea filmului „Hamnet”. Acum în vârstă de 43 de ani, ea câștigat în 2021 atât Premiul BAFTA, cât și Globul de Aur, și Oscarul, pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului său „Nomadland”. Șansele ei au scăzut însă pe măsură ce sezonul de premiere de la Hollywood s-a desfășurat anul acesta.

Toate nominalizările la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor sunt:

Chloé Zhao, „Hamnet”;

Josh Safdie, „Marty Supreme”;

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”;

Joachim Trier, „Sentimental Value”;

Ryan Coogler, „Sinners”.

Pe cine văd experții favorit să câștige statueta:

Variety: Ryan Coogler, „Sinners”;

Vanity Fair: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”;

Deadline: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”.

Regizorul Paul Thomas Anderson cu Globul de Aur câștigat pe 11 ianuarie 2026, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Va mai aștepta Timothée Chalamet să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun actor?

Când a început sezonul de premiere de la Hollywood, actorul în vârstă de 30 de ani era văzut ca marele favorit la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din filmul electrizant „Marty Supreme”, despre un jucător de tenis de masă ce aspiră la măreție. El și-a confirmat statutul de favorit la gala Globurilor de Aur, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, și la Premiile Asociației Criticilor de Film.

Anul trecut el s-a erijat pe ultima sută de metri ca unul dintre marii favoriți la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pentru interpretarea din filmul biografic „A Complete Unknown” despre Bob Dylan. A pierdut însă în cele din urmă în fața lui Adrien Brody, premiat pentru drama „The Brutalist”.

Chalamet este considerat cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, după ce a jucat atât în filme cu succes comercial uriaș (ca lungmetrajele „Dune” ale regizorului canadian Denis Villeneuve și „Wonka” din 2023), cât și în unele apreciate de critici („Lady Bird” sau „A Complete Unknown”).

Însă el ar mai putea fi nevoit să aștepte până ce talentele sale vor fi recompensate cu un Oscar. Pe măsură ce sezonul de premiere de anul acesta a continuat, steaua sa a intrat în declin iar acum favoritul pare Michael B. Jordan. Starul în vârstă de 39 de ani din „Sinners” are atuul suplimentar că este un preferat intern al Hollywood, însă site-urile de specialitate subliniază că Jordan nu l-a scos complet din cursă pe Chalamet, chiar dacă toate îl dau drept favorit.

Nume mari ca Leonardo DiCaprio sau Ethan Hawke nu pot fi excluse niciodată, însă șansele lor la Oscar par minime după ce nu au câștigat premii la galele importante care o preced pe cea organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului.

Toate nominalizările la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor sunt:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners”;

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Pe cine văd experții favorit să câștige statueta:

Variety: Michael B. Jordan, „Sinners”;

Vanity Fair: Michael B. Jordan, „Sinners”;

Deadline: Michael B. Jordan, „Sinners”.

Michael B. Jordan a câștigat la începutul lunii martie Premiul Actorilor de la Hollywood, după ce pierdut la Globurile de Aur și Premiile BAFTA, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Nume grele în 2026 pentru Oscarul acordat celui mai bun actor într-un rol secundar

Cu nume ca Sean Penn, Benicio Del Toro și Stellan Skarsgård, concurența din 2026 la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar ar putea fi în oricare alt an cea pentru statueta acordată celui mai bun actor principal.

Cursa e cât se poate de deschisă, însă Sean Penn pare ușor favorit după ce a triumfat atât la Premiile BAFTA, cât și la Premiile Actorilor din SUA. Actorul veteran Delroy Lindo, în vârstă de 73 de ani, ar putea furniza însă o surpriză majoră, revista Variety dându-l favorit la această categorie pentru interpretarea sa din „Sinners.

Toate nominalizările la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar sunt:

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another”;

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Pe cine văd experții favorit să câștige statueta:

Variety: Delroy Lindo, „Sinners”;

Vanity Fair: Sean Penn, „One Battle After Another”;

Deadline: Sean Penn, „One Battle After Another”.

Cursă larg deschisă la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar

Vanity Fair notează că la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar cursa nu a fost atât de deschisă din 2007, anul în care Tilda Swinton a câștigat surprinzător statueta pentru interpretarea sa din thrillerul juridic „Michael Clayton”.

Anul acesta, Teyana Taylor a luat Globul de Aur pentru prestația ei pasională din „One Battle After Another”, dar câteva săptămâni mai târziu Wunmi Mosaku a triumfat la Premiile BAFTA pentru interpretarea sa realistă din „Sinners”.

Însă actrița Amy Madigan, o veterană în vârstă de 75 de ani a Hollywood, a câștigat Apoi la Premiile Actorilor pentru prestația ei înfiorătoare din filmul de groază „Weapons”. Între Madigan, Taylor și Mosaku, câștigătoarea finală este cu adevărat greu de ghicit.

Actrița Amy Madigan, cu statueta câștigată la Premiile Actorilor decernate de Hollywood pe 1 martie 2026, FOTO: Christopher Polk for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Conform înțelepciunii convenționale de la Hollywood, Madigan ar fi în avantaj pentru că a obținut Premiul Actorilor – actorii fiind cea mai mare secțiune de votanți a academiei americane -, dar și Mosaku e favorizată de popularitatea generală a „Sinners”.

Elle Fanning și Inga Ibsdotter Lilleaas, nominalizate pentru interpretările din „Sentimental Value”, sunt considerate cu șanse minime deoarece vor lua reciproc voturi una de la cealaltă.

Toate nominalizările la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal sunt:

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons”;

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Pe cine văd experții favorit să câștige statueta: