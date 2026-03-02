VIDEO Harrison Ford, emoționat până la lacrimi după ce a primit la 83 de ani Premiul Actorilor pentru întreaga carieră. Filmul care a câștigat înainte de Oscaruri

Harrison Ford cu masca decorativă acordată ca premiu de sindicatul actorilor de la Hollywood, FOTO: Rich Polk pentru The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actorul american Harrison Ford a devenit duminică seară al 61-lea laureat al premiului acordat pentru întreaga carieră de sindicatele de la Hollywood, alăturându-se unei liste de legende ale cinematografiei precum Sidney Poitier, Jane Fonda, Robert De Niro, Elizabeth Taylor, relatează revista Variety.

Deși francizele „Indiana Jones” și „Star Wars” l-au făcut unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din lume, Ford este unul dintre puținii actori de calibrul său care nu a câștigat niciodată unul dintre marile premii ale industriei cinematografice – Oscarurile, Globurile de Aur, Premiile BAFTA sau Premiile Emmy.

Însă el a primit anterior recunoașteri onorifice pentru întreaga carieră la Premiile Criticilor de Film (2024), un Palme d’Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes (2023), premiul BAFTA pentru întreaga carieră (2015) și premiul Cecil B. DeMille al Globurilor de Aur (2002), printre altele.

După difuzarea unui montaj cu momente din cariera sa emblematică, Ford și-a sărutat soția, actrița Calista Flockhart cunoscută din serialul „Ally McBeal”, și a urcat pe scenă pentru a susține un discurs despre ce a însemnat pentru el cariera sa de actor.

Mesaj emoționant al lui Harrison Ford la Premiile Actorilor

„Mă simt incredibil de recunoscător pentru această atenție generoasă, dar, ca să fiu clar, sunt și destul de smerit. Mă aflu într-o sală plină de actori, mulți dintre ei fiind aici pentru că au fost nominalizați să primească un premiu pentru munca lor extraordinară”, a început Ford, apoi a glumit:

„Ei bine, eu sunt aici să primesc un premiu pentru că sunt în viață. E puțin ciudat să primesc un premiu pentru întreaga carieră la jumătatea drumului. E cam devreme, nu-i așa? Încă sunt un actor activ”.

„Uneori facem divertisment. Uneori facem artă. Uneori, dacă avem noroc, le facem pe amândouă în același timp. Și dacă suntem cu adevărat privilegiați, reușim și să ne câștigăm existența făcând asta. Succesul în această industrie aduce o anumită libertate, care vine la pachet cu responsabilitatea de a ne sprijini unii pe alții, de a-i ajuta pe ceilalți atunci când putem, de a ține ușa deschisă pentru următorul copil, următorul băiat rătăcit care caută un loc căruia să-i aparțină”, a continuat Ford, acum în vârstă de 83 de ani.

„Sunt, într-adevăr, un om norocos. Norocos că mi-am găsit oamenii. Norocos că am o muncă ce mă provoacă. Norocos că încă o fac. Și nu iau asta ca pe ceva de la sine înțeles”, a subliniat el.

Harrison Ford was in tears during his super emotional Lifetime Achievement Award speech. This was so good



"Sometimes we make entertainment. Sometimes we make art. Sometimes, if we're lucky, we make 'em both at the same time. And if we're really fortunate, we also get to make a… pic.twitter.com/A0Boh4hyTQ — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 2, 2026

Filmele și actorii câștigători la Premiile Actorilor din 2026

„Sinners”, un film cu vampiri a cărui poveste are loc în Sudul segregat al SUA, a triumfat la ediția de anul acesta a Actor Awards, câștigând duminică seara marele premiu pentru cea mai bună distribuție într-un lungmetraj, în timp ce starul său, Michael B. Jordan, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal.

Premiile, cunoscute anterior sub numele de Screen Actors Guild Awards, până la schimbarea de nume anunțată în noiembrie anul trecut trecut, sunt acordate de sindicatul SAG-AFTRA și recompensează cele mai bune interpretări.

Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță într-un rol principal pentru interpretarea unei mame îndurerate în „Hamnet”, în timp ce Jordan a fost recompensat pentru rolul gemenilor contrabandiști din „Sinners”.

„Faptul că sunt chiar acum în această sală, alături de toți acești oameni care m-au văzut crescând în fața camerei… simt dragostea și sprijinul pe care mi le-ați oferit mereu și care m-au încurajat să merg mai departe și să dau tot ce am mai bun”, a declarat Jordan.

Michael B. Jordan wins Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role for ‘Sinners’ at the #ActorAwards pic.twitter.com/1BwGRY5zax — The Hollywood Reporter (@THR) March 2, 2026

Premiu și pentru regizorul Ryan Coogler

Ryan Coogler, regizorul filmului „Sinners”, a scris istorie, devenind primul regizor care a realizat două filme câștigătoare ale Premiului pentru cea mai bună distribuție la gala Actor Awards. El a mai obținut marele premiu cu filmul „Black Panther” din 2018.

Premiile Actorilor sunt considerate un precursor important al Premiilor Oscar, care vor avea loc pe 15 martie. „Sinners”, care a obținut un număr record de 16 nominalizări la Premiile Oscar, se află într-o cursă strânsă cu „One Battle After Another”, filmul cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel fugar, care a triumfat la Globurile de Aur și Premiile BAFTA de anul acesta.

La Premiile Actorilor de duminică seara, cele pentru roluri secundare au revenit unor interpretări de personaje negative: Sean Penn a câștigat pentru interpretarea unui soldat dement în „One Battle After Another”, iar Amy Madigan a fost premiată pentru interpretarea unei vrăjitoare în filmul de groază „Weapons”.

„Sinners”, „One Battle After Another” și „Weapons” pot fi văzute toate în streaming pe platforma HBO Max, fiind producții ale studioului Warner Bros. „Hamnet”, în schimb, rulează în prezent în sălile de cinema după ce a avut premiera în România mai târziu comparativ cu cea internațională.