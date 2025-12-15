Prima reacție a DNA după protestele din justiție: Voineag susține că și Kovesi a dat un ordin „similar” cu al său, cel acuzat de procurorii DNA din filmul Recorder. Ce conțin documentele

Criticat de procurori din DNA, atât în filmul Recorder, cât și luni într-o mărturie pentru HotNews, pentru că-și exercită controlul asupra dosarelor, Marius Voineag nu a reacționat până astăzi, în fața afirmaților magistraților în legătură cu ordinul său. DNA a trimis luni către HotNews ordinul dat de Marius Voineag în august 2023 și dispoziția dată de Laura Kovesi în august 2013.

Doi procurori DNA, care au solicitat confidențialitatea, au spus, unul pentru Recorder, altul pentru HotNews, că procurorul-șef Marius Voineag a emis la începutul mandatului din 2023 un ordin prin care le solicita procurorilor de caz informații despre activitatea din dosare. E vorba despre măsurile speciale, care plecau spre a fi aprobate de instanță. Magistrații din DNA au susținut că alte conduceri nu au cerut așa ceva.

Imediat după filmul Recorder, HotNews a solicitat DNA o reacție. Aceasta nu a venit decât azi, după ce HotNews a publicat mărturia unui alt procuror DNA.

DNA: „O dispoziție similară” a dat și Laura Kovesi

Procurorii citați se referă la ordinul procurorului Marius Voineag prin care solicită să primească informații despre acțiuni precum urmăriri de convorbiri telefonice, percheziții sau înregistrări ambientale, pentru care legea cere Parchetelor să ia aprobare de la instanțe.

Luni, după publicarea articolului în HotNews, DNA a trimis un drept la replică. DNA confirmă că ordinul există. Îl oferă opiniei publice. Dar instituția spune că ordinul procurorului-șef Marius Voineag are un alt înțeles și un alt efect decât susțin procurorii și că „o dispoziție similară” a dat și Laura Kovesi.

Dispoziția dată de Kovesi în 2013. Sursă foto: DNA

DNA susține că se încearcă inducerea unei „percepții greșite”

Conducerea parchetului anticorupție spune, referitor la ordinul lui Marius Voineag:

„Susţinerea potrivit căreia emiterea unui ordin prin care să fie comunicate către conducerea instituției solicitările adresate instanțelor privind emiterea unor măsuri de supraveghere tehnică ar încălca independența procurorului de caz este total lipsită de temei şi menită a induce opiniei publice o percepție greșită cu privire la atribuțiile legale ale procurorului-şef direcție”.

„Ordinul respectiv a fost emis în data de 10.08.2023, în baza art. 68 alin. (3) și art. 69 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 7 lit. c) și s) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/15.05.2015 (în vigoare la acel moment)”.

Ordinul din 2023 al procurorului Marius Voineag. Sursă foto: DNA

DNA: să știe partenerii DNA, dar să nu știe procurorul-șef?

DNA susține că ordinul nu a amânat și nu a influențat etape ale urmăririi penale.

„Controlul ierarhic nu a vizat oportunitatea administrării mijlocului de probă în procesul penal. De altfel, în conținutul ordinului s-a indicat că măsurile de comunicare pe cale ierarhică se vor efectua fără a întrerupe sau afecta circuitul legal și regulamentar de sesizare al judecătorului de drepturi şi libertăți de la instanța competentă și, respectiv, punerea în executare a măsurilor autorizate”.

În plus, DNA susține că dacă cei cu care lucrează procurorii pot afla că urmează acțiuni în dosar acest lucru e normal să-l poată ști și procurorul-șef al DNA, „care are pârghia infirmării lor”.

DNA spune că procurorii nu s-au plâns Inspecției Judiciare

”De altfel, o dispoziție similară a fost emisă şi în cursul anului 2013 de către procurorul-şef al Direcţiei Naționale Anticorupție”

„Ordinul la care faceți referire în articolul de presă (nr.. cel al lui Voineag) este în vigoare, nefiind atacat potrivit dispozițiilor legale aplicabile. De asemenea, nu au fost adresate Inspecției Judiciare sesizări privind încălcări ale independenței procurorilor în legătură cu punerea în aplicare a acestui ordin”.

Diferența dintre măsura lui Kovesi și măsura lui Voineag

Puse față în față, cele două documente au similarități și diferențe:

Cele două dispoziții, comunicate redacției HotNews de către DNA, diferă în mai multe aspecte. Circulara Laurei Codruța Koveși era adresată doar „structurii centrale a DNA”. Potrivit documentului, procurorii celor cinci secții ale DNA trebuiau să transmită conducerii Direcției doar adresa prin care se trimitea referatul la instanța. Ordinul emis de Marius Voineag, în schimb, se adresează tuturor procurorilor, inclusiv structurilor teritoriale. Din documentul emis de Kovesi se înțelege că cere procurorilor adresele către instanță sau către alți parteneri, ca și corespondența cu instituțiile care culegeau informații. Din documentul emis de Voineag se înțelege că se solicită procurorilor atât cererile către instanțe, cât și ordonanțele în sine. Dar fără să afecteze etapele juridice, se precizează în ordinul lui Marius Voineag.

Dreptul la replică al DNA: