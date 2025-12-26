Primul bebeluș născut după aproape 30 de ani într-un sat din Italia. „Este celebră”, spune mama fetiței

Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

În Pagliara dei Marsi, o aşezare rurală veche de pe pantele muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo Italia, pisicile îi depăşesc cu mult numeric pe oameni, relatează The Guardian, conform News.ro. Se strecoară pe străduţele înguste, intră şi ies din case şi se întind pe ziduri cu vedere spre munţi. Zgomotul pe care îl fac când torc este un zumzet constant în liniştea instalată după decenii de declin demografic.

Dar din luna martie, sărbători entuziaste au marcat un eveniment rar: naşterea unui copil.

Lara Bussi Trabucco este primul copil născut în Pagliara dei Marsi după aproape 30 de ani, ducând populaţia satului la aproximativ 20 de persoane. Paolo şi Cinzia, părinţii fetiţei, au primit o plată unică de 1.000 de euro, în cadrul politicilor promovate de Giorgia Meloni, pe lângă alocaţia lunară pentru copil.

La botezul ei, în biserica de vizavi de casă, a participat întreaga comunitate – inclusiv pisicile – iar, dată fiind raritatea prezenţei unui bebeluş în sat, ea a devenit acum principala atracţie turistică.

„Au venit oameni care nici măcar nu ştiau că Pagliara dei Marsi există, doar pentru că auziseră de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco, adăugând: „La doar nouă luni, este celebră.”

Venirea pe lume a Larei este un simbol al speranţei, dar şi un mod dur de a aminti de agravarea crizei demografice din Italia.

În 2024, numărul naşterilor din ţară a atins un minim istoric de 369.944, continuând o tendinţă negativă de 16 ani, potrivit datelor institutului naţional de statistică din Italia. Rata natalităţii a scăzut, de asemenea, la un nivel record, cu o medie de 1,18 copii născuţi de femeile aflate la vârsta fertilă în 2024 – una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.