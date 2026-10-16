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Actualitate

Primul lider PNL care anunță că nu va vota Guvernul Niculescu: „Cum aș putea vota așa ceva?”

Cristina Stoian
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PNL a decis că va trece în opoziție, dar ca va vota Guvernul Niculescu, în care PSD va avea 11 din cei 17 miniștri. Un lider de filială, care este si parlamentar, spune că nu va vota Cabinetul Niculescu.

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