Primul lider PNL care anunță că nu va vota Guvernul Niculescu: „Cum aș putea vota așa ceva?”

PNL a decis că va trece în opoziție, dar ca va vota Guvernul Niculescu, în care PSD va avea 11 din cei 17 miniștri. Un lider de filială, care este si parlamentar, spune că nu va vota Cabinetul Niculescu.

Dragoș Ciubotaru, președintele PNL Vrancea, vorbește despre „cea mai dureroasă decizie” pe care trebuie să o ia la votul de învestitură și explică de ce.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a scris liderul PNL, joi, pe pagina sa de Facebook.

El spune că refuzul de a acorda acest vot vine la pachet cu blocaje politice majore pentru țară și cu riscuri de imagine pentru propriul partid.

„Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor”, continuă el.

Ciubotaru adaugă însă că responsabilitatea pentru instalarea unui nou executiv revine social-democraților: „Parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern.”

El spune că a pornit de la ideea că „trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare”, dar „PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat.”

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal… pffff. Cum aș putea vota așa ceva?”, adaugă președintele PNL Vrancea.

Deputatul mai spune că această poziție nu este doar o opțiune personală, ci reflectă viziunea oficială a întregii organizații județene și a majorității primarilor liberali din Vrancea. El avertizează că PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale și să nu devină „soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei”.

Reacția lui Ciubotaru vine după ce lista de miniștri și programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu au fost depuse, joi seara, la Parlament, dar și după ce Ilie Bolojan a explicat decizia PNL de a vota învestirea guvernului.

„Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu. După cinci luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi”, a afirmat Bolojan.

Pe 14 octombrie grupurile parlamentare ale PNL au decis pentru un vot favorabil instalării Guvernului Niculescu, pentru ca partidul să intre în opoziție și pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

O decizie finală a PNL cu privire la poziția oficială din Parlament va fi luată sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național (BPN). Plenul reunit al Parlamentului urmează să dea votul decisiv de învestitură marți, 20 octombrie.

Cine face parte din cabinetul Luca Niculescu

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu, potrivit listei depuse în Parlament.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus PSD va avea și ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Aceștia vor fi: