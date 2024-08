Primul turneu al formației Oasis după destrămarea trupei în 2009 pornește cu stângul. Fanii sunt frustrați

Fanii care voiau să cumpere bilete pentru turneul Oasis de anul viitor pentru a vedea trupa cântând live pentru prima dată după 16 ani s-au plâns sâmbătă de probleme tehnice și timpi mari de așteptare pe site-urile dedicate vânzării de bilete, care s-au încheiat adesea cu dezamăgire, relatează Reuters.

Fanii care încercau să acceseze cele trei site-uri care vând biletele – Ticketmaster, See Tickets și Gigsandtours – au raportat probleme, inclusiv erori și au fost dați afară înainte de a putea cumpăra bilete.

Era de așteptat ca peste un milion de bilete pentru concertele trupei să se epuizeze în câteva minute. În schimb, fanii încă așteptau să obțină bilete cinci ore după ce au fost puse în vânzare.

Ticketmaster a spus că site-ul său nu s-a prăbușit, iar rândul se mișca pe măsură ce fanii cumpără bilete, care sunt limitate în timp ce bilete pentru concertul din Dublin, Irlanda, s-au epuizat.

Gigsandtours a mulțumit oamenilor pentru răbdare și a spus că a existat „o cerere extrem de mare”.

În același timp, unele bilete au fost repuse în vânzare pe diverse site-uri, cum ar fi Viagogo, pentru până la 8.000 de lire sterline.

Oasis a anunțat 17 spectacole în Regatul Unit și Irlanda, primul urmând să aibă loc la Cardiff în iulie 2025, urmat de concerte la Manchester – unde s-a format trupa în 1991 – Londra, Edinburgh și Dublin.

Trupa, al cărei album de debut „Definitely Maybe” a fost lansat în urmă cu 30 de ani, s-a despărțit în 2009, când chitaristul și compozitorul principal Noel Gallagher a spus că nu mai poate lucra cu fratele său mai mic, Liam, vocalistul principal al trupei.

Formată la începutul anilor 1990, Oasis a devenit faimoasă pentru piese precum „Don’t Look Back In Anger”, „Stand By Me” sau „Live Forever”.

Dar Noel și Liam aveau conflicte dese, iar relația lor tensionată s-a rupt în cele din urmă în 2009, când se pregăteau să cânte la Paris.

De la despărțire, ambii frați și-au continuat cariera muzicală separat, dar întotdeauna pe fundalul apelurilor fanilor ca trupa să se reunească.