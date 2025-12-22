Programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun 2025. Cum vor fi deschise Lidl, Mega Image, Kaufland, Carrefour, Auchan și Penny pe 24, 25 decembrie și 1 ianuarie
Majoritatea magazinelor și supermarketurilor vor fi închise pe 25 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, perioadă în care angajații vor avea timp liber pentru a petrece în familie.
Program Lidl de Crăciun 2025 și Revelion 2026
Reprezentanții lanțului Lidl au anunțat că programul special din perioada sărbătorilor de iarnă va începe din 24 decembrie 2025, când magazinele din toată țara au un program mai scurt.
Zilele în care magazinele vor fi închise vor fi 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, și 1 ianuarie, prima zi a anului 2026.
Până pe 23 decembrie 2025, magazinele Lidl vor avea program normal, în intervalul 7:00 – 22:00.
Miercuri, 24 decembrie 2025, magazinele Lidl vor fi deschis între 7:00 și 18:00.
Joi și vineri, 25 și 26 decembrie 2025, magazinele vor fi închise.
În perioada 27 – 30 decembrie programul revine la normal, în intervalul orar 7:00 – 22:00.
Miercuri, 31 decembrie, magazinele vor avea din nou program scurt, între 7:00 și 18:00.
Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise.
Vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea din nou un program scurt, între 7:00 și 18:00.
Magazinele Lidl revin la programul normal începând cu data de 3 ianuarie 2026.
Program Kaufland Crăciun 2025
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:
În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.
Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.
Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.
În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.
În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.
Program Auchan de Crăciun 2025
Auchan a anunțat că în anumite zile în luna decembrie și în luna ianuarie, magazinele lanțului vor avea un program special.
Zile cu program special:
- 24 Decembrie (Ajunul Crăciunului) – ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)
- 25 Decembrie (Crăciun) – ORAR: ÎNCHIS (*excepții)
- 26 Decembrie (A doua zi de Crăciun) – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)
- 31 Decembrie (Ajunul Anului Nou) – ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)
- 1 Ianuarie (Anul Nou) – ORAR: ÎNCHIS (*excepții)
- 2 Ianuarie – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)
Din 3 Ianuarie se revine la programul normal.
*Excepții – alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:
Cotroceni
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
- 25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
- 1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00
- 2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Iasi
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
Timisoara
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
- 2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00
Otopeni 2
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00
MyAuchan Vivido
- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS
- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00
- 2 ianuarie: INCHIS
Obor
- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00
- 28 decembrie: 8:00 – 20:00
- 2 ianuarie: 10:00 – 18:00
Magazinele MyAuchan Petrom – raman cu program non-stop.
Program Mega Image de Crăciun 2025
Mega Image a pregătit un program special de sărbători pentru magazine. Singurele zile în care magazinele vor fi închise sunt 25 decembrie și 1 ianuarie.
- 23 decembrie 2025: program normal
- 24 decembrie 2025: start normal – 21:00
- 25 decembrie 2025:INCHIS
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00
- 27 – 30 decembrie 2025: program normal
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
- 1 ianuarie 2026: INCHIS
- 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
- 3 ianuarie 2026: program normal
Excepții
|Magazin
|26 Decembrie
|2 Ianuarie
|MI Jolie Ville
|12:00-22:00
|12:00-22:00
|MI Preciziei
|Inchis
|Inchis
|MI Mihai Viteazu PH
|Inchis
|Inchis
|MI Mercur Mall
|Inchis
|Inchis
|MI Carpati
|Inchis
|Inchis
|MI MOLDOVA CENTER
|Inchis
|Inchis
|MI EMILE ZOLA
|Inchis
|Inchis
|MI EROILOR CJ
|Inchis
|Inchis
|MI RECORD PARK
|Inchis
|Inchis
|Magazin
|24 Decembrie
|31 Decembrie
|MI Ion Mihalache
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Charles de Gaulle
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Dorobanti
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Campus
|07:00-14:00
|07:00-14:00
|MI Sema Parc
|07:00-14:00
|07:00-14:00
Program livrare comenzi online:
Livrare rapidă:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|08:30 – 16:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|10:00 – 18:00
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|08:30 – 16:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|10:00 – 18:00
Livrare în aceeași zi:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|08:00 – 16:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|10:00 – 18:00
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|08:00 – 16:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|10:00 – 18:00
Livrare zilele următoare:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|09:00 – 15:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|09:00 – 15:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
Program Penny de Crăciun 2025
Penny și-a ajustat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă iar în anumite zile programul va fi diferit față de cel cu care sunt obișnuiți clienții.
Astfel, magazinele Penny vor fi închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Doar în ajunul sărbătorilor, magazinele vor avea un program redus.
Program Penny de Crăciun 2025
- 17–23 decembrie 2025: 07:00–22:00
- 24 decembrie 2025: 07:00–18:00
- 25 decembrie 2025: ÎNCHIS
- 26 decembrie 2025: 10:00–18:00
- 27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00–18:00
- 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
- 2 ianuarie 2026: 10:00–18:00
Program Carrefour de Crăciun 2025
Carrefour România a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.
Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este mai lung, iar în zilele de ajun ale sărbătorilor, Crăciun și Revelion, magazinele vor avea program mai scurt. Pe 25 decembrie și 1 ianuarie toate magazinele vor fi închise.
Program Carrefour de Crăciun 2025
Program Hipermarket
- 19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
- 24 decembrie – 07:00 – 19:00
- 25 decembrie – închis
- 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
- 29 – 30 decembrie – 07:00 – 23:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
Program Market
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
- 27 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
Program magazine Carrefour express
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
- 27 decembrie – 07:00 – 22:00
- 28 decembrie – 08:00 – 20:00
- 29 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.
Program Supeco
- 24 decembrie și 31 decembrie– 07:30 – 18:00
- 25 decembrie și 1 ianuarie– închis
- 26 decembrie și 2 ianuarie – 09:00 – 18:00
(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)