Proiect pus în dezbatere publică în Iași pentru interzicerea păcănelelor. Primarul Mihai Chirica: „Nu vor mai exista până la granițele municipiului”

Primăria Iași a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede interzicerea aparatelor de joc de tip slot-machine („păcănele”) pe raza municipiului. Proiectul, publicat marți pe site-ul Primăriei Iași, se află în dezbatere publică timp de 10 zile, potrivit autorităților locale.

Inițiativa vizează în mod direct sălile cu aparate de tip slot-machine, cunoscute popular drept „păcănele”. Sunt exceptate jocurile tradiționale de tip loterie organizate de Compania Națională „Loteria Română” și operatorii care desfășoară exclusiv activități de pariuri sportive.

Dacă proiectul va fi aprobat, astfel de aparate nu vor mai putea funcționa pe întreg teritoriul administrativ al municipiului.

„Asta înseamnă că păcănelele nu vor mai exista până la granițele cu celelalte localități ale municipiului Iași. Am făcut o verificare prin oraș și am constatat că inclusiv în sălile Loteriei Naționale sunt păcănele, motiv pentru care vom interveni într-o ședință a Consiliului Local pentru interzicerea lor”, a declarat marți primarul Mihai Chirica pentru Agerpres.

Potrivit datelor citate de Primăria Iași, în municipiu funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenții de pariuri

„În Municipiul Iași funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenţii de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine („păcănele”) dintr-un total de 102.186 mijloace la nivel național. Acestea sunt autorizate de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară elibererea vreunei autorizaţii de funcţionare din partea autorităţilor publice locale, adică a Primăriei Municipiului Iași”, a explicat instituția.

Până la finalul lunii trecute, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Taxă de 500 de lei pe metru pătrat pentru celelalte tipuri de săli de jocuri de noroc

Primarul Iașiului a precizat că, în paralel, se află în dezbatere publică și un regulament pentru celelalte tipuri de activități din domeniul jocurilor de noroc.

„Activitățile legate de Loteria Națională și pariurile sportive sunt reglementate și la nivel european. Noi vrem să le reglementăm mai ales pe cele care funcționează la parterul blocurilor. Ele nu vor mai putea funcționa dacă nu au acordul asociației de proprietari. Am cerut acest lucru pentru că fiecare trebuie să decidă pentru viața lor. Dacă asociațiile nu sunt de acord, se vor desființa una câte una”, a declarat Mihai Chirica.

El a anunțat și introducerea unei taxe pentru celelalte tipuri de săli de jocuri de noroc care vor continua să funcționeze în oraș.

„Sălile de joc, altele decât păcănelele, care vor continua să funcționeze pe raza municipiului Iași vor avea o taxă de 500 de lei pe metrul pătrat”, a spus primarul.

Tot mai multe orașe discută interzicerea jocurilor de noroc

Inițiative similare au fost anunțate în ultima perioadă și de alți primari, pe fondul presiunilor publice legate de impactul social al jocurilor de noroc.

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, primarul din Slatina, Mario De Mezzo, și primarul din Brăila, Viorel Marian Dragomir, au anunțat că iau în calcul măsuri similare în orașele lor.

În paralel, Parlamentul discută două proiecte de lege privind jocurile de noroc. Una dintre inițiative prevede creșterea vârstei minime pentru accesul în cazinouri de la 18 la 21 de ani, iar cealaltă interzice afișarea reclamelor la pariuri în intervalul 06:00–24:00. Ambele proiecte au fost adoptate de Senat și urmează să fie votate de Camera Deputaților, for decizional.