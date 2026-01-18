„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite Reuters.

Sanchez a afirmat că orice acțiune militară a SUA împotriva vastei insule arctice a Danemarcei ar dăuna NATO și ar legitima invazia Ucrainei de către Rusia.

„Dacă ne concentrăm asupra Groenlandei, trebuie să spun că o invazie americană a acestui teritoriu l-ar face pe Vladimir Putin cel mai fericit om din lume. De ce? Pentru că ar legitima încercarea sa de invazie a Ucrainei”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia.

„Dacă Statele Unite ar recurge la forță, ar fi clopotele care anunță moartea NATO. Putin ar fi de două ori mai fericit”, a adăugat eș.

Reacția sa a venit după ce președintele american Donald Trump a promis sâmbătă să aplice o serie de taxe vamale crescute aliaților europeni până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că taxe vamale suplimentare de 10% vor intra în vigoare la 1 februarie pentru mărfurile provenite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Marea Britanie – toate fiind deja supuse tarifelor impuse de Trump.

Aceste tarife vor crește la 25% pe 1 iunie și vor continua până când se va ajunge la un acord pentru ca SUA să cumpere Groenlanda, a scris Trump.

Trump a declarat în repetate rânduri că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât preluarea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei. Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și nu dorește să facă parte din Statele Unite.