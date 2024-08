Radu Hossu, voluntarul român în Ucraina decorat de Zelenski, critică lipsa de reacție a autorităților române în cazul amenințărilor cu moartea la adresa corespondentului HotNews Mircea Barbu

Activistul Radu Hossu, decordat în 2023 de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a criticat vineri autoritățile din România pentru lipsa de reacție în cazul jurnalistului Mircea Barbu, amenințat cu moartea pe canale rusești de Telegram cu milioane de urmăritori. Hossu spune că prin reacția sa Ambasada Federației Ruse la București nu s-a delimitat de aceste amenințări.

Trimisul special al HotNews.ro, Mircea Barbu, a relatat din teritoriile ocupate din Kursk, unde a realizat un videoreportaj exclusiv pentru publicul din România. El a mers acolo împreună cu armata ucraineană. ”Împreună”, în cazul jurnaliștilor din zone de conflict, nu înseamnă că relatezi partizan. De altfel, Mircea Barbu a scris ceea ce a văzut că se întîmplă, arătând cum localnicii ruși din zonele ocupate se ceartă cu armata ucrainean și îl dezaprobă pe Zelenski.

De asemenea, ziaristul a precizat în reportaj că declarațiile făcute de civilii ruși pentru medai străină în apropierea militarilor ucraineni sunt, evident, mai reținute decât ar fi vrut oamenii să vorbească. Chiar și cunaceste elemente realiste, reportajul lui Barbu a fost criticat de un canal de telegram din Rusia, de unde a primit amenințări cu moartea : „Rachetele Iskander sunt mai eficiente ca dosarele penale”.

Ministerul Rus de Externe a criticat și el HotNews, pe contul de facebook al Ambasadei Ruse la București, reproșînd trecerea ilegală a frontierei de stat de către ziarist. a cerut redacției de la București. Diplomația de la Moscova a sugerat HotNews „să condamne acțiunile teroriste ale forțelor armate și ale serviciilor de informații ale Ucrainei, care vânează și ucid în mod deliberat de câțiva ani colegii lor jurnaliști ruși”.

După aceste derulări, Radu Hossu a reacționat pe pagina sa de Facebook și spune că, prin mesajul de vineri, Ambasada Rusiei l-a menționat pe trimisul special al HotNews „în încercarea evidentă de a-l intimida”, iar prin acest mesaj „susține practic, tacit”, acțiunile cetățenilor ruși care l-au amenințat cu moartea pe Telegram.

Hossu critică lipsa de reacție a autorităților române în cazul jurnalistului Mircea Barbu. El spune, de asemenea, că reacțiile dinspre Rusia sunt „un atac la adresa libertății de exprimare”.

Pasaje din postarea lui Radu Hossu:

„Un jurnalist român este amenințat cu moartea de ruși, iar Ambasada Federației Ruse la București susține amenințările.

Mircea Barbu, căci despre el vorbesc, este un jurnalist român, corespondent de război. El a fost în Kursk, primul și din ce știu eu, singurul jurnalist român acreditat oficial ce a intrat în Kursk. Este corespondent pentru Hotnews, platformă românească de știri.

Pentru asta, a fost amenințat cu moartea pe canalele rusești de Telegram cu milioane de urmăritori. În cazul Mircea Barbu, Ambasada statului terorist cu care avem graniță maritimă și care a invadat ilegal, imoral și ilegitim Ucraina, l-a numit într-o postare astăzi în încercarea evidentă de a-l intimida, postare prin care susține practic, tacit, acțiunile cetățenilor ruși.

Ce a făcut Mircea Barbu?

A trecut granița în Rusia, alături de alți jurnaliști din alte state sub protecția și îndrumarea Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a realiza un reportaj de la fața locului.

Este adevărat că nu și-a prezentat pașaportul la ghiseul de la vamă, el (ghișeul) fiind spulberat în treacăt de AFU când au început incursiunea. Tot la fel de adevărat este că Operațiunea Kursk este un eveniment de interes public mondial, nu doar local, regional sau continentat. Mondial.

Prin urmare, Mircea Barbu, într-o situație de forță majoră (război), a informat publicul românesc despre situația din Rusia. Nu doar că a făcut-o, ci a făcut-o cât a știut el de obiectiv, prezentând și opiniile mai puțin măgulitoare ale unor babushka rusoaice la adresa militarilor ucraineni, care, săracii, erau chiar cei ce le țineau în viață cu mâncare, apă și produse de prim ajutor.

Astfel, Mircea Barbu s-a folosit de prerogativa libertății de expresie, obișnuită în democrații, o biată himeră în Federația Rusă.

Deci unde suntem?

Suntem în situația în care Federația Rusă, prin reprezentanții ei oficiali, dau un comunicat de presă oficial (toate comunicările pe platformele de socializare ale unei instituții sunt considerate acte oficiale), asumat de Federația Rusă, prin care, folosind o eroare logică, își asumă amenințările cu moartea ale compatrioților lor, ruși, împotriva lui Mircea Barbu.

Pe scurt, statul rus își asumă instigarea la uciderea unui cetățean român, care în limitele Convenției de la Geneva, a valorilor democratice ca libertatea de expresie, libera și buna informare a cetățenilor cu privire la un eveniment de interes public, și-a făcut datoria.

„Statul român nu a reacționat în niciun fel”

Luând în considerare că nu a existat o reacție de respingere a intenției de omor asupra lui Mircea Barbu în comunicatul oficial al Federației Ruse, consider și cred că putem cu toții să considerăm că Federația Rusă este de acord cu pedepsirea jurnalistului român în orice fel, inclusiv cu omorârea lui. În întărirea acestei ipoteze, vin cu cazul meu personal.

În septembrie 2022, când mă aflam în linia de contact alături de Forțele Armate ale Ucrainei, am făcut un apel pentru donații cu scopul de a cumpăra mașini 4×4 pentru evacuare, logistică etc. Atunci, publicând un clip cu drumurile pline de noroi chiar de pe zona operațiunilor de ofensivă ucrainene, Victor Ciutacu, realizator al RTV, post deținut de fugarul în Serbia (stat aliat rusiei) Sebastian Ghiță, m-a acuzat a fi mercenar în prime-time, cu o audiență de 400.000 de oameni. Ulterior am ajuns să fiu amenințat cu moartea pe cel mai mare canal de Telegram din Transnistria (zonă controlată prin intermediari de Federația rusă) și apoi pe canale de Telegram rusești cu peste 1 milion de urmăritori, punându-mi recompensă pe capul meu.

Și atunci, Federația Rusă, prin Ambasada ei la București, a reacționat prin acceptarea tacită a amenințării, instigării și intenției cetățenilor din statul său de a fi capturat sau ucis.

Ca și în cazul meu (corespondent de război acreditat de Ministerul Apărării din Ucraina), nici în cazul Mircea Barbu statul român nu a reacționat în niciun fel, cu toate că avea toate informațiile cu privire la activitatea lui de acolo și la faptul că este acreditat oficial de către Ministerul Ucrainean al Apărării în poziția de „corespondent de război”. Aceeași tăcere suspectă din partea autorităților române.

Ce sper să se întâmple?

1. Autoritățile Române au obligația constituțională de a proteja integritatea fizică și psihică a persoanei (Titlul II, Capitolul II, Art. 22, alin 1 – Constituția României) și România este parte a tratatelor internaționale care protejează corespondenții de război în zone de conflict (Convențiile de la Geneva – Tratatul III, 1949, amendat de Protocolul I din 1977) și semnatară a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 1738/2006, 2222/2015 cu privire la respectul și protecția față de munca jurnaliștilor. Fun fact: Federația rusă este și ea semnatară a acestor convenții, protocoale și rezoluții”.