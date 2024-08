Rareș Bogdan, despre postul de comisar: „România ar trebui să joace extrem de tare”. Care sunt candidații PNL

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a afirmat, la Digi24, că România nu ar trebui să cedeze la cererea Ursulei von der Leyen privind desemnarea a doi candidați la postul de comisar, un bărbat și o femeie, liberalul susținând că România „ar trebui să joace extrem de tare”.

„Cred că România ar trebui să joace extrem de tare şi sper să o facă, pentru că am fost singura ţară care, timp de două mandate consecutiv, tocmai mergând pe această cerinţă de gen la nivel european, am oferit posibilitatea ca comisarul din partea României să fie o doamnă. A fost doamna Corina Creţu, apoi a fost doamna Adina Vălean. Cred că în momentul acesta România nu are nicio motivaţie şi nimeni nu are motivaţia să solicite României ca a treia nominalizare, adică după cei 10 ani de zile, să fie neapărat o femeie”, a declarat Rareş Bogdan, joi seară.

Întrebat cum poate interveni Nicolae Ciucă în problema desemnării candidatului României, Rareş Bogdan a explicat că liderul PNL are „o relaţie deschisă” cu lideri europeni.

„Preşedinta Comisiei este din PPE, cea mai importantă familie politică europeană. Preşedintele grupului Popular European şi şeful grupului din Parlament, adică Manfred Weber, este, de asemenea, într-o relaţie deschisă, vorbesc săptămânal pe chestiuni care ţin de poziţionările europene, cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă. Atât preşedintele Iohannis, în Consiliu, cât şi premierul care face scriptic propunerea şi prin influenţa pe care o are Nicolae Ciucă la nivelul Comisiei, la nivelul Ursulei von der Leyen şi la nivelul lui Manfred Weber, vor avea un rol important în desemnarea comisarului”, a susţinut Rareş Bogdan.

Întrebat, de asemenea, dacă ar trebui să rămână valabilă propunerea făcută de Marcel Ciolacu, adică persoana lui Victor Negrescu, Rareş Bogdan a subliniat că PNL are propriile propuneri.

„Nu, PNL are propuneri pentru comisar. PNL are vizate, din punctul nostru de vedere, două poziţii importante, pe Agricultură, România are 830.000 de fermieri, este o ţară care ar avea nevoie şi are oameni pregătiţi, domnul Daniel Buda şi domnul Dan Motreanu sunt extrem de buni pe această zonă (…) Al doilea comisariat vizat ca propunere pentru PNL este cel de Extindere (…) propunerile sunt Siegfried Mureşan şi Rareş Bogdan. Este lista PNL, nu e a lui Rareş Bogdan”, a spus Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a răspuns că e dreptul lui Marcel Ciolacu să facă o nominalizare, după ce a fost întrebat dacă ştie despre acest lucru.

„Este dreptul domniei sale, dar este dreptul PNL să aibă la rândul său opţiuni şi are dreptul să negocieze în coaliţie”, a subliniat Rareş Bogdan.