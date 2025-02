Război în Ucraina, ziua 1091: Rusia spune că ucrainenii au atacat o conductă majoră pentru piața mondială a petrolului / O mamă și copiii ei, răniți după ce o dronă a lovit un bloc din centrul Ucrainei

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat marți că drone ucrainene au atacat o conductă din Rusia prin care trece aproximativ 1% din țițeiul lumii, o lovitură care, potrivit acestuia, ar putea perturba fluxurile către piețele mondiale și ar putea afecta companiile americane, transmite Reuters. Declarația vine după ce Caspian Pipeline Consortium (CPC) a spus luni că o instalație de transport de țiței, stația Kropotkinskaya din sudul regiunii Krasnodar, a fost lovită de mai multe drone încărcate cu explozibil, fiind scoasă din funcțiune și că petrolul trece cu debit redus prin conducta Tengiz-Novorossiysk, ocolind stația de pompare.

Un atac cu drone efectuat de Rusia peste noapte asupra orașului Dolynska din centrul Ucrainei a rănit o mamă și pe cei doi copii ai săi și a forțat evacuarea persoanelor din 38 de apartamente după ce clădirea lor a fost avariată, a declarat marți un oficial regional.

„O noapte dificilă pentru regiunea Kirovohrad. O dronă inamică a lovit un bloc înalt din Dolynska”, a scris pe Telegram Andriy Raikovych, guvernatorul regiunii Kirovohrad.

Russian drone hits high-rise building in Dolynska (Kirovohrad Oblast).



Three people injured – mother and two children. Residents of 38 apartments evacuated pic.twitter.com/8AbBTX9Ioa