Război în Ucraina – ziua 835: Rusia a revendicat o nouă cucerire în Donețk / Biden anunță un nou ajutor militar pentru Kiev / Moscova acuză SUA pentru moartea unor civili în Rusia

Franța va transfera Ucrainei avioane de luptă Mirage-2000 și va antrena piloți ucraineni, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron. De asemenea, Franța va echipa și instrui o întreagă brigadă de 4.500 de soldați ucraineni, a mai spus liderul de la Palatul Elysee. Pe fondul speculațiilor potrivit cărora Macron ar putea anunța rapid trimiterea de instructori francezi în Ucraina, el a declarat că Franța și aliații săi se vor reuni și vor lua o decizie, dar a subliniat că nu crede că o astfel de acțiune a Parisului ar putea fi considerată o „escaladare”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că legitimitatea lui este recunoscută și stabilită de poporul ucrainean, criticând-o în același timp pe cea a liderului rus Vladimir Putin, scrie Reuters.

„Legitimitatea președintelui Zelenski este recunoscută de poporul ucrainean… Poporul nostru este liber. Legitimitatea lui Putin este recunoscută doar de tovarășul Putin”, a declarat președintele ucrainean, într-o conferință de presă la Paris.

Alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi trebuit să aibă loc în această primăvară, după ce mandatul de cinci ani al lui Zelenski s-a încheiat.

Cu toate acestea, legea marțială introdusă în urma invaziei ruse care a început în februarie 2022 interzice organizarea oricăror alegeri pe timp de război.

Franța va începe instruirea piloților și mecanicilor ucraineni pe avioanele de luptă Mirage 2000-5 „în zilele următoare”, a anunțat vineri președintele francez Emmanuel Macron, potrivit CNN.

Diplomații care pregătesc summitul liderilor Grupului celor șapte (G7) de săptămâna viitoare vor trebui să fie „creativi” pentru a găsi modalități să valorifice profiturile generate de activele rusești înghețate în Occident și să ajute astfel Ucraina, au declarat vineri mai mulți oficiali citați de Reuters.

Autoritățile ruse de ocupație susțin că cel puțin 19 persoane au fost ucise vineri într-un dublu atac ucrainean care a vizat un magazin din regiunea Herson, în sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de Rusia, relatează AFP.

„În urma bombardamentelor luptătorilor Kievului în satul Sadové (…) un magazin cu un număr mare de vizitatori și angajați a fost distrus, nouăsprezece persoane au murit și alte cinci au fost rănite”, a declarat Vladimir Saldo, șeful ocupației a regiunii Herson.

Trupele ruse au lovit două depozite de petrol în timpul atacului pe scară largă cu drone și rachete asupra Ucrainei, efectuat în noaptea de joi spre vineri, a afirmat Serhii Kuyun, șeful A95, un grup de consultanță cu sediul la Kiev.

Forțele ucrainene spun că doborât 48 din cele 53 de drone de tip Shahed și toate cele cinci rachete de croazieră Kh-101 în timpul nopții, iar un incendiu a izbucnit la una dintre instalațiile industriale din regiunea Kiev. Nu au fost raportate victime.

„Minus două depozite de petrol. Milioane de dolari în aer”, a scris Kuyun pe Facebook, fără a dezvălui unde se aflau instalațiile lovite, potrivit The Kyiv Independent.

Oficialii ucraineni nu au comentat afirmația acestuia.

Rusia a atacat deja zece depozite ucrainene de petrol în 2024, potrivit lui Kuyun. El a precizat că astfel de atacuri nu vor afecta disponibilitatea combustibilului în Ucraina.

Guvernul ucrainean a ordonat vineri tuturor ministerelor și autorităților regionale să nu mai folosească aerul condiționat și să oprească iluminatul exterior, în contextul în care bombardamentele rusești cauzează pene de curent prelungite și limitarea furnizării de energie electrică în întreaga țară, informează Reuters.

Compania europeană de arme KNDS, care produce tancuri Leopard și obuziere autopropulsate Caesar, a anunțat pe 7 iunie înființarea unei filiale în Ucraina, a informat postul de televiziune francez BFM, potrivit Kyiv Independent.

Guvernul german are în vedere să furnizeze Ucrainei o altă baterie de rachete antiaeriene Patriot, a patra, pentru a spori apărarea aeriană a Ucrainei, relatează Bloomberg, citat de European Pravda, scrie Ukrainska Pravda

Cea mai recentă baterie Patriot SAM a Germaniei este destinată să le completeze pe cele trei pe care Germania le-a predat sau s-a angajat să le livreze Ucrainei în primăvară, când Rusia a intensificat atacurile cu rachete asupra Ucrainei.

Potrivit surselor Bloomberg, Berlinul nu a luat încă o decizie finală.

Armata rusă susține că a mai cucerit o localitate din Donețk

Rusia a revendicat vineri ocuparea satului Paraskoviivka în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, unde trupele ruse sunt în ofensivă în faţa armatei ucrainene aflate în dificultate, scrie AFP.

„În decursul săptămânii, unităţile grupului de trupe «Sud» şi-au îmbunătăţit poziţiile de-a lungul liniei frontului şi au eliberat localitatea Paraskoviivka”, susţine Ministerul rus al Apărării.

Acest sat este situat la circa 30 de kilometri sud-vest de Doneţk, oraş care se află sub controlul trupelor ruse şi este capitala regiunii ucrainene omonime.

Armata rusă a ocupat în ultimele săptămâni o serie de localităţi în provinciile ucrainene estice Doneţk şi Luhansk, precum şi mai la nord, în provincia Harkov, unde a deschis un nou front pe 10 mai.

În faţa acţiunilor ofensive ruseşti intensificate, armata ucraineană aflată în criză de soldaţi şi muniţii a rezistat cu greu asalturilor şi a fost nevoită să se replieze pe mai multe sectoare de front, reuşind totuşi să împiedice ruperea frontului, notează Agerpres.

Guvernul olandez va investi 400 de milioane de euro în producția de vehicule de luptă pentru Ucraina, relatează Reuters.

Guvernul a declarat că va participa împreună cu Danemarca la un fond suedez care vizează creșterea producției de vehicule CV90, dintre care multe vor fi fabricate în Țările de Jos.

CV90, sau Combat Vehicle 90, este un vehicul blindat pe șenile cu capacități antitanc care poate transporta până la opt soldați.

Cercetătorul francez Laurent Vinatier a pledat vinovat vineri, în faţa unui tribunal din Moscova, pentru acuzaţia că nu s-a înregistrat ca agent străin şi ar fi cules informaţii despre armata rusă, astfel că a fost plasat în arest preventiv până la 5 august, scrie Reuters.

Ucraina va fi în centrul atenției la summitul NATO de luna viitoare de la Washington, iar Kievul are multe așteptări. Ajutorul acordat Ucrainei va fi o prioritate, alături de producția de echipamente militare și de obiectivele privind bugetul apărării, scrie vineri Politico.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că nu vede condițiile pentru utilizarea armelor nucleare așa cum sunt stabilite în doctrina nucleară a Rusiei, dar a adăugat că nu poate exclude o schimbare a doctrinei, avertizând totodată Europa că aceasta nu deține sisteme de avertizare timpurie, așa cum este cazul Kremlinului și Washingtonului

Preşedintele ucrainean Volodomir Zelenski a mulţumit vineri Franţei pentru sprijinul său şi a declarat că speră să vadă în curând avioane franceze pe cerul ucrainean, la o zi după ce preşedintele Emmanuel Macron a declarat că Franţa intenţionează să furnizeze Kievului avioane de luptă Mirage 2000, scriu Reuters şi AFP.

„Sunt sigur că va veni o zi în care Ucraina va vedea pe cerul său aceleaşi avioane pe care le-am văzut ieri pe cerul Normandiei”, a declarat Zelenski în faţa parlamentarilor francezi, referindu-se la avioanele care au survolat joi, în Normandia, ceremoniile pentru cea de-a 80-a aniversare a Zilei Z (Debarcarea din Normandia).

„Aviaţia voastră de luptă, avioane de luptă strălucite, sub comanda piloţilor ucraineni, vor dovedi că Europa este mai puternică, mai puternică decât răul care a îndrăznit să o ameninţe”, le-a spus Zelenski parlamentarilor francezi. „Acum, la fel ca în urmă cu 80 de ani, putem dovedi acest lucru – puterea unităţii noastre, puterea alianţei noastre, puterea idealurilor noastre comune”, a punctat liderul ucrainean făcând o paralelă între prezent şi situaţia care a determinat Debarcarea din Normandia în cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit News.ro.

La ceremoniile legate de Ziua Z, preşedintele american Joe Biden a îndemnat puterile occidentale să menţină ajutorul pentru Ucraina şi să nu se predea tiraniei ruseşti. Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut, de asemenea, o legătură cu Ziua Z, promiţând că Europa nu-şi va slăbi sprijinul.

„Facem totul pentru ca cooperarea noastră să fie amintită, peste 80 de ani, ca o bătălie victorioasă, este atât de important”, le-a mai spus Zelenski aleşilor francezi.

Într-un semn că entuziasmul de a ajuta Ucraina ar putea să se diminueze, Adunarea Naţională franceză, care l-a aplaudat pe Zelenski de mai multe ori în picioare, părea mult mai puţin plină decât atunci când liderul ucrainean i s-a adresat pentru prima dată, prin videoconferinţă, în martie 2022.

„Poate Putin să câştige războiul? Nu, pentru că nu avem dreptul să pierdem”, le-a mai spus Zelenski legiuitorilor. „Poate acest război să se încheie pe liniile care există acum? Nu, pentru că nu există linii pentru rău, nici acum 80 de ani, nici acum”, a insistat el.

Cele două fiice ale preşedintelui rus Vladimir Putin au luat cuvântul săptămâna aceasta la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, deși aparițiile lor publice sunt rare, scrie vineri AFP.

Ucraina și Moldova îndeplinesc toate criteriile necesare pentru a începe oficial negocierile privind aderarea la UE, a declarat vineri Comisia Europeană, în timp ce premierul ucrainean Denîs Șmîhal și-a exprimat speranța că discuțiile ar putea începe la sfârșitul acestei luni, relatează Reuters.

Ţările NATO nu sunt vizate de „nicio ameninţare militară imediată” din partea Rusiei, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după ce Moscova a acuzat statele occidentale că doresc o escaladare în Ucraina, scrie AFP.

„Atât timp cât nu lăsăm loc pentru neînţelegeri sau evaluări eronate la Moscova sau în alte capitale ale ţărilor care ar putea, potenţial, să ne atace, nu există nicio ameninţare militară împotriva statelor NATO”, a declarat Stoltenberg, în cadrul unei conferinţe de presă la Stockholm cu premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Agerpres.

Întrebat despre posibilitatea ca Rusia să testeze angajamentul ţărilor NATO de a apăra una dintre ele în cazul unui atac, în conformitate cu articolul 5 din tratatul Alianţei, Stoltenberg a răspuns: „Nu vedem nicio ameninţare militară imediată împotriva unei ţări NATO”.

„Prin urmare, nu credem că articolul nostru 5 va fi pus la încercare”, a adăugat șeful NATO, aflat în vizită în Suedia, ţară care a aderat la NATO în aprilie.

Aceste declaraţii survin după noi tensiuni între Rusia şi ţările membre NATO care au anunţat un sprijin militar sporit pentru Ucraina.

Kremlinul a criticat recent Alianţa Nord-Atlantică pentru că a lansat „un nou ciclu de escaladare” după decizia Statelor Unite de a autoriza Kievul să atace ţinte din Rusia pentru a apăra oraşul ucrainean Harkov. Totodată, Parisul a anunţat joi seara că va furniza Kievului avioane de luptă Mirage 2000-5, autorităţile ruse estimând ca reacţie că Franţa este „pregătită să participe direct la conflict”.

Ulf Kristersson a anunţat, la rândul său, că avioane de luptă suedeze vor participa la forţa de supraveghere aeriană a Alianţei, în principal cu avionul său Gripen în Marea Baltică.

Germania va avea nevoie de cel puțin 75.000 de soldați suplimentari pentru a-și îndeplini angajamentele față de NATO, în timp ce alianța își adaptează planurile de apărare pentru a face față unei Rusii pe care o consideră tot mai ostilă, relatează vineri revista germană Der Spiegel, potrivit Reuters.

Rusia trebuie să acorde mai multă atenție statelor prietenoase și care se dezvoltă rapid, în timp ce liderii dezvoltării globale folosesc acum toate mijloacele pentru a-și menține hegemonia, a declarat președintele rus Vladimir Putin în discursul susținut vineri la Forumul Economic de la St Peterburg, potrivit Kommersant și Reuters.

Rusia a anunțat vineri că a declarat stare de urgență federală în 10 regiuni din cauza pagubelor produse culturilor în urma înghețurilor din luna mai, informează Reuters.

Biden anunță un nou pachet sprijin pentru Ucraina

Preşedintele american Joe Biden şi-a cerut scuze față de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru întârzierea de la începutul acestui an în adoptarea unui nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, în valoare de 60 de miliarde de dolari, care a fost blocat din cauza opoziţiei republicane din Congres, scrie CNN.

Biden şi-a cerut scuze în timp ce a anunţat un pachet suplimentar de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 225 de milioane de dolari, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Zelenski, pe care a avut-o vineri în Franţa.

„Ştiţi, nu v-aţi înclinat, nu aţi cedat deloc, continuaţi să luptaţi într-un mod care este remarcabil, este remarcabil – şi nu vom pleca de lângă dumneavoastră”, i-a spus Biden liderului ucrainean.

„Îmi cer scuze pentru săptămânile în care nu am ştiut ce va trece din pachetul privind finanţarea, pentru că am avut probleme în a obţine proiectul de lege din partea unora dintre membrii noştri foarte conservatori, care îl amânau, dar am reuşit să îl aprobăm”, i-a spus Biden lui Zelenski.

Preşedintele american a profitat de ocazie pentru a lăuda finanţarea suplimentară către Ucraina şi a anunţat un nou pachet de ajutor. „De atunci, inclusiv astăzi, am anunţat şase pachete de finanţare semnificativă – astăzi semnez, de asemenea, un pachet suplimentar de 225 de milioane de dolari pentru a vă ajuta să reconstruiţi reţeaua electrică”, i-a mai spus el lui Zelenski, potrivit News.ro.

Întrevederea de vineri a fost prima lor discuţie faţă în faţă după vizita lui Zelenski la Washington, în decembrie, când cei doi au încercat să convingă opoziţia republicană să aprobe în Congres ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Zelenski şi Biden se vor întâlni din nou săptămâna viitoare la summitul G7 din Italia, când cele mai bogate democraţii vor discuta despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate după invadarea Ucrainei, pentru a oferi 50 de miliarde de dolari Kievului.

Declarațiile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron „inflamează” tensiunile din Europa și arată că acesta pregătește Franța pentru un rol direct în războiul din Ucraina, a afirmat vineri Kremlinul, potrivit AFP.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că țările „prietenoase” reprezintă trei sferturi din cifra de afaceri a țării sale, informează Reuters.

Putin a făcut această remarcă la începutul unui discurs la forumul economic anual de de la Sankt Petersburg.

Ministerul rus al Apărării a acuzat vineri forțele ucrainene că au tras cinci rachete ATACMS, furnizate de SUA, asupra orașului Lugansk, aflat sub control rusesc în estul Ucrainei, într-un atac despre care a spus că a rănit 20 de persoane, inclusiv copii, informează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a afirmat într-o declarație că patru dintre cele cinci rachete au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, dar că una dintre rachete a avariat două blocuri de locuințe, lucru despre care a afirmat că a fost deliberat.

Reuters a precizat că nu a reușit să verifice imediat afirmația și nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei.

Premierul ungar a deplâns vineri decizia UE de a interzice mai multe canale media rusești

Premierul ungar Viktor Orban a deplâns vineri decizia Uniunii Europene de a interzice mai multe canale media rusești considerate de propagandă, afirmând că decizia este „revoltătoare” și „lipsită de temei juridic”.

Guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guţul, o apropiată a oligarhului fugar prorus Ilan Şor, se află din nou în Rusia, pentru a cincea oară în ultimele trei luni, unde participă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg (SPIEF), acolo unde vineri ar urma ca Vladimir Putin să aibă o intervenţie.

Rusia are arme nucleare capabile să transforme o țară precum Statele Unite în „cenuşă radioactivă”, a avertizat Mihail Kovalciuk, preşedintele prestigiosului Institut Kurceatov pentru cercetări în domeniul nuclear.

Rusia a afirmat vineri că Ucraina a folosit rachete furnizate de SUA pentru a ucide femei și copii într-o regiune din sudul Rusiei și a spus că Washingtonul este de vină pentru aceste decese, relatează Reuters.

O femeie a fost ucisă în regiunea rusă Belgorod iar părinții acesteia au fost răniți într-un atac cu o dronă ucraineană, a declarat guvernatorul regioanl Vyacheslav Gladkov pe canalul său de Telegram, transmite Reuters.

Oficialul rus a susținut că drona ucraineană a atacat o mașină în care erau trei persoane.

Zeci de drone și rachete rusești au atacat Ucraina

Președintele american Joe Biden se va întâlni vineri, la Paris, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu un pachet de 225 de milioane de dolari în arme, în marja evenimentelor de aniversare a Zilei Z, transmite Reuters.

Aceasta va fi prima lor discuție față în față de la vizita lui Zelenski la Washington în decembrie, când cei doi s-au luptat cu opoziția republicană față de un ajutor suplimentar pentru Ucraina.

Ei se vor întâlni din nou săptămâna viitoare la summitul G7 din Italia, în timp ce națiunile bogate discută utilizarea activelor rusești înghețate după invazia Ucrainei pentru a oferi 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

Zelenski a declarat luna trecută pentru Reuters că țărilor occidentale le ia prea mult timp pentru a lua decizii cu privire la ajutor.

În remarcile făcute joi în Normandia, Franța, Biden a făcut o legătură între bătălia din Al Doilea Război Mondial împotriva tiraniei și războiul Ucrainei cu Rusia, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin un „dictator”.

Cele 225 de milioane de dolari în armament nou includ, printre altele, obuze și interceptoare de apărare aeriană, au declarat sursele. Ucraina s-a străduit să apere regiunea Harkov după o ofensivă lansată de Moscova la 10 mai.

Săptămâna trecută, Biden și-a schimbat poziția și a decis că Ucraina ar putea folosi arme furnizate de SUA asupra unor ținte militare din interiorul Rusiei care susțin ofensiva din Harkov.

Atacul din cursul nopții nu a afectat nicio infrastructură energetică, a declarat ministrul adjunct al Energiei din Ucraina, Mykola Kolisnyk, la televiziunea națională, transmite Reuters.

Rusia a vizat din ce în ce mai mult infrastructura energetică ucraineană în această primăvară prin atacuri combinate care au afectat capacitatea sa de generare, provocând întreruperi de curent în întreaga țară.

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, vizând în principal regiunile din vestul țării, conform The Kyiv Independent.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat o alertă aeriană prin care au notificat amenințarea unor atacuri cu rachete împotriva regiunilor Ternopil, Hmelnițki și Lviv, precum și în regiunea capitalei Kiev.

Forțele aeriene au avertizat în privința rachetelor de croazieră rusești, a bombardierelor Tu-95MS și a dronelor de tip Shahed.

Mai multe explozii au fost auzite în regiunea Hmelnițki în jurul orei locale 4:15 a.m., a relatat Suspilne.

Ca urmare a atacului, un incendiu a izbucnit la o instalație industrială din regiunea Kiev, a anunțat administrația militară locală.

Avioanele poloneze și ale altor aliați au fost mobilizate pentru a proteja spațiul aerian al țării ca răspuns la informațiile privind atacurile cu rachete rusești, a anunțat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Poloniei pe X.

Alertele de raid aerian au fost oprite la ora 5:00, iar operațiunile avioanelor poloneze și ale aliaților s-au încheiat în jurul orei locale 7:00.

Forțele Aeriene au declarat că au doborât 48 din cele 53 de drone de tip Shahed și toate cele 5 rachete de croazieră lansate de Rusia în cursul nopții. Rachetele și dronele au fost doborâte deasupra regiunilor Dnipropetrovsk, Zaporojie, Kirovohrad, Nikolaev, Herson, Odesa, Harkov, Kiev și Hmelnițki.

