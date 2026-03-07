Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum

Războiul din Iran declanșat de SUA și Israel în urmă cu o săptămână prin loviturile care au provocat moartea ayatollahului Ali Khamenei a reușit ceea ce sancțiunile occidentale nu au putut: a complicat brusc livrările către Rusia de bunuri de lux, scrie din exil publicația rusă independentă The Moscow Times.

Produs precum automobile și bijuterii până la accesorii de lux și gadgeturi riscă să dispară de piața din Rusia. În ultimii ani de război din Ucraina, Orientul Mijlociu, în special Emiratele Arabe Unite, a devenit o rută sigură prin care astfel de bunuri ajungeau în țara sancționată de Occident în urma invaziei declanșate de Vladimir Putin în 2022.

Acum însă, problemele din transportul aerian și blocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz au redus semnificativ acest flux.

Dacă războiul din Orientul Mijlociu se va prelungi mai mult de o lună, un posibil scenariu înaintat de SUA și Israel, piața de lux din Rusia ar putea începe să resimtă lipsa acestor produse, a avertizat un intermediar comercial care lucrează cu țări din Golf.

„Navetiștii din Dubai”

Potrivit acestuia, deficitul va duce la creșterea prețurilor, iar comercianții ar putea fi nevoiți să returneze avansurile clienților date deja pentru comenzile care nu mai pot fi livrate, ceea ce ar putea împinge duce unele companii spre faliment.

Intermediarii și companiile care se ocupau cu procurarea produselor din Emiratele Arabe Unite au început deja să își avertizeze clienții cu privire la întârzieri și chiar posibile întreruperi ale livrărilor.

În aeroporturile marilor orașe rusești, pasagerii care vin din Dubai sunt de mult porecliți de vameși „navetiștii din Dubai”, a declarat un cumpărător care călătorește frecvent între Rusia și Emirate.

Potrivit acestuia, mulți pasageri aduc cu ei mai multe telefoane noi, iar alții au valize pline cu genți, curele, blugi sau tricouri ale unor branduri cunoscute.

Unii transportă chiar și cutii cu bijuterii de lux, de la brățări și inele ale casei Cartier până la piese masive cu diamante. O parte dintre produse ajungeau direct la clienți, iar altele erau vândute în magazine.

Prețuri mai mici în Emirate

Produsele pot fi cumpărate și din Europa, unde oferta din magazine este mai variată, însă costurile sunt mai mari din cauza zborurilor mai scumpe.

În plus, aceleași telefoane iPhone, produse de Apple, sunt, în mod tradițional, mai ieftine în Emirate decât în Uniunea Europeană. De asemenea, accesul la magazinele europene este mai dificil pentru intermediarii ruși, deoarece călătoriile frecvente în Europa sau SUA necesită adesea permis de ședere sau cetățenie non-rusă, în timp ce pentru deplasările în Orientul Mijlociu este suficient un pașaport.

În ceea ce privește gadgeturile, din Emiratele Arabe Unite veneau pe piața rusă unele dintre cele mai ieftine și mai sigure iPhone-uri, cumpărate direct din magazinele locale.

Intermediarii spun că mulți cumpărători preferau această variantă deoarece telefoanele aduse din China ar avea frecvent componente recondiționate sau defecte.

Piața auto de lux, afectată

Blocajele din aer și de pe mare afectează și piața auto. Din statele din Golful Persic, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Qatar și Oman, mașinile scumpe erau transportate pe mare prin Strâmtoarea Ormuz, apoi prin Iran către Rusia.

Era vorba atât de pickup-uri americane Dodge RAM, cât și de limuzine de lux precum cele produse de Rolls‑Royce sau Bentley. De asemenea, prin aceeași rută ajungeau și modele mai accesibile ale unor mărci , ca de exemplu Mitsubishi sau Toyota.

Potrivit datelor companiei de analiză auto Autostat, în 2025 Rusia a importat 10.500 de automobile doar din Emirate, cel mai popular model fiind Toyota Land Cruiser Prado. În acest an însă, fluxul s-a redus puternic, după majorarea taxei de reciclare pentru mașinile puternice importate: în primele două luni au fost aduse doar 335 de vehicule.

Acum însă livrările prin Orientul Mijlociu riscă să se oprească complet. Un importator auto spune că o navă cu aproximativ 1.000 de mașini destinate clienților ruși este deja blocată în Strâmtoarea Ormuz. Alte mii de vehicule așteaptă în porturi sau depozite deoarece terminalele maritime sunt închise.

Potrivit unor surse din companiile de import, în statele din Golful Persic sunt blocate în prezent peste 10.000 de automobile deja plătite de cumpărători din Rusia, mai notează The Moscow Times.