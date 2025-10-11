Reacția ministrului Energiei după ce Charlie Ottley a reclamat că n-a avut curent trei zile

Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că „cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran.

Bogdan Ivan a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, de ce „l-a lăsat pe celebrul Charlie Ottley pe întuneric”, în contextul în care a făcut o reclamaţie către Electrica, dar nu s-a întâmplat nimic.

„Da, am văzut. Charlie îmi e prieten, e unul dintre cei mai mari promotori ai frumosului din România şi face lucrurile extraordinare pentru ţara noastră. Am văzut şi ceea ce a spus, am vorbit cu cei de la Electrica şi cineva o să fie responsabil pentru modul deficitar în care au răspuns solicitării lui”, a declarat ministrul Energiei, citat de News.ro.

Ministrul a fost întrebat dacă este sigur că cineva va fi tras la răspundere.

„Asta am cerut explicit şi lucrurile se întâmplă când le cer explicit. Din cauza vremii, a fost acel deranjament. Au fost în ultimele două zile circa 20.000 de locuinţe afectate, până joi au fost reconectate 99% dintre ele. Au fost sute de echipe în teren şi lucrează în permanenţă pentru a remedia astfel de situaţii, dar nu e plăcut”, a spus Bogdan Ivan.

„Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai parte de o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei: Peste tot sunt acei „dorei”

Întrebat dacă are rost ca cetățenii să facă reclamații în contextul în care Charlie Ottley a fost lăsat fără curent 3 zile, ministrul a răspuns:

„Da, e adevărat, peste tot sunt acei ”dorei” care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul”, a mai spus Bogdan Ivan.

Mărturia lui Charlie Ottley după pana de curent din staţiunile montane

Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavours of Romania, s-a numărăt, săptămâna trecută, printre persoanele afectate de pana de curent din zona Bran.

Jurnalistul britanic a scris pe 4 octombrie pe Facebook că nu a avut curent timp de trei zile.

„De necrezut! Nu avem curent electric de aproape trei zile (…) Nu putem spăla, nu putem trage apa (o mare problemă), iar toată mâncarea din congelator s-a dezghețat, a scris Charlie Ottley, pe Facebook.

„Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Ştiu că a nins puternic şi că au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii? Oare fac asta sau aşteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulţi bătrâni la ţară şi nu toţi mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a mai reclamat Charlie Ottley.