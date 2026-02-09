Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia

Persoanele care l-au huiduit pe vicepreședintele american JD Vance la Jocurile Olimpice de iarnă au arătat „mândrie europeană”, în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, citată de Politico.

Vance și soția sa, Usha Vance, au fost întâmpinați cu huiduieli și fluierături pe stadionul San Siro din Milano săptămâna trecută, când au apărut pentru scurt timp pe un ecran gigantic fluturând steaguri americane în timpul ceremoniei de deschidere.

Șefa politicii externe a blocului comunitar, Kaja Kallas, a fost întrebată luni despre aceste huiduieli în cadrul unei emisiuni de la Euronews.

„Ei bine, cred că am auzit o mulțime de cuvinte nu tocmai frumoase din partea Statelor Unite cu privire la Europa”, a spus Kaja Kallas.

„Desigur, publicul nostru are și el o mândrie, o mândrie europeană. Asta se vede”, a adăugat ea.

Declarațiile diplomatului de rang înalt al UE surprind starea tensionată a relațiilor UE-SUA înaintea Conferinței de Securitate (MSC) de la München din perioada 13-15 februarie, la care liderii europeni urmează să se întâlnească cu membri ai administrației președintelui american Donald Trump.

Anul trecut, la MSC, Vance a șocat mulți europeni cu comentarii critice la adresa UE, pe care a acuzat-o că înăbușă libertatea de exprimare și riscă să șteargă civilizația din cauza migrației. Vance și alți oficiali ai administrației Trump au continuat cu alte comentarii denigratoare, vicepreședintele acuzând recent europenii de standarde duble în modul în care tratează reprezentanții SUA.

„Europenii sunt atât de prietenoși în privat și sunt dispuși să facă multe compromisuri, iar apoi ne atacă public și spun: «Nu vom lucra cu americanii. Nu vom face nimic cu americanii»”, a declarat Vance într-un interviu publicat sâmbătă

„Îmi pare rău. Totul este fals”, a adăugat acesta.