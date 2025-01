Prima reacție din USR după anunțul lui Crin Antonescu: „O marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”

Liderul deputaților Uniunii Salvați România (USR), Ionuț Moșteanu, a reacționat sâmbătă seară, după ce Crin Antonescu a anunțat că își „supendat în mod unilateral” candidatura comună din partea celor trei formațiuni care alcătuiesc coaliția de guvernare, afirmând că ieșirea fostului lider liberal reprezintă „încă un episod din lupta din interiorul sistemului”. Moșteanu a acuzat că Antonescu este „o marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”.

„În două zile se face luna de când sistemul securist a decis anularea alegerilor. La o lună de la acea decizie nu avem nici o probă de «implicare a unui actor statal» în alegerile prezidențiale. Știm de mai multe încălcări ale legii electorale, dar momentan toți cei bănuiți că au încălcat legea zburdă liniștiți pe la TV-uri”, a scris purtătorul de cuvânt al USR, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Iohannis și-a prelungit somnul la Cotroceni. Ciolacu așteaptă să i se dea voie să stabilească data alegerilor. Dar securiștii noi se bat cu ăia vechi și oamenii lor din politică, Ciolacu și ai lui, nu au curaj să miște în front. Așteaptă, servili, fricoși, un semn”, a mai acuzat deputatul USR.

„Ieșirea aparent dură din seara asta a lui Crin Antonescu e încă un episod din lupta din interiorul sistemului. O marionetă cu comandă la pădure care răspunde cuminte la ordine”, a subliniat Moșteanu.

Conform acestuia, „aici suntem cu starea democrației la acest început de an”.

„Mai aproape de America de Sud sau de Africa decât de Europa. De aici continuăm bătălia noastră cu același mare obiectiv – să smulgem România din ghearele lor la 35 de la Revoluție!”, a conchis Moșteanu.

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale de anul acesta, a făcut sâmbătă seară un anunț suprinzător, într-o emisiune la postul Digi24, afirmând că el consideră acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni „suspendat”, la fel fiind și „calitatea” lui de candidat.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat Antonescu, la Digi24.

„Cred că trebuie să vă mai gândiţi. Suspendăm acordul, gândiţi-vă bine, faceţi-vă şedinţe, faceţi-vă ce aveţi de făcut, stabiliţi o dată a alegerilor, de preferinţă cât mai repede. Dacă, cine ştie, vă menţineţi opţiunea pentru candidatura mea, ştiţi unde mă găsiţi şi atunci o să mă gândesc şi eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată şi o să dau un răspuns”, le-a transmis Antonescu liderilor partidelor cu care a încheiat acordul pentru candidatura lui la funcția supremă în stat.

Antonescu s-a arătat, de asemenea, nemulţumit că nu a fost încă stabilită o dată pentru organizarea alegerilor prezidenţiale. În opinia fostului lider PNL, data alegerilor ar fi trebuit stabilită imediat ce Curtea Constituţională a decis anularea scrutinului din 24 noiembrie anul trecut.

„Nu avem o dată a alegerilor şi nu înţeleg de ce, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie Curtea Constituţională a decis anularea alegerilor şi implicit repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost la Monitorul Oficial această decizie publicată, de a doua zi Guvernul care era în exerciţiu atunci ar fi trebuit să dea, după calculul de rigoare, numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidenţiale. Suntem în 4 ianuarie alt an, 2025, şi nu avem încă, deşi s-au vehiculat nişte date (…) o dată a alegerilor, ceea ce e (…) greu de explicat şi în orice caz greu de acceptat pentru opinia publică”, a mai spus fostul președinte al lilberalilor.

Și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care și-a anunțat intenția de candida independent la alegerile prezidențiale de anul acesta, a reacționat sâmbătă seară, arătând că el crede că reacția lui Crin Antonescu este pripită.

„E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicușor Dan, pentru G4Media.ro.