Regizor premiat cu Oscar, comentarii dure în presa franceză: „Trebuie să auzim ‘da, dar…’ de fiecare dată când sunt masacrați 1.200 de evrei?”

Regizorul Michel Hazanavicius, premiat cu Oscar în 2012 pentru filmul său „The Artist”, a tras un semnal de alarmă privind creșterea antisemitismului în Franța, țara sa natală, afirmând într-un editorial de opinie dur, publicat de Le Monde și citat de revista Variety, că evreii au ajuns să fie considerați „cei mai cool inamici pe care să îi urăști”.

„De ce am impresia că din ce în ce mai mulți oameni au o problemă cu simplul fapt de a vorbi despre genocidul împotriva evreilor?”, întreabă el retoric în editorial.

În vârstă de 57 de ani, Hazanavicius s-a născut la Paris și este fiul unor evrei originari din Lituania și Polonia care au reușit să scape în timpul Holocaustului. El a povestit anterior că, în timp ce bunicii săi au reușit să supraviețuiască, alți membri ai familiei și prieteni ai lor au murit în camerele de gazare.

„De ce am impresia că, fiind un membru al unei minorități ca oricare alta, care a avut parte de partea sa de tragedii, am devenit un membru al castei dominante, simbolul opresiunii, imperialismului și nedreptății? Ca și cum a fi evreu a devenit ceva cu adevărat tulbure, vag suspect, posibil detestabil. Cum am putut deveni atât de malefic într-o perioadă atât de scurtă de timp?”, a continuat el în editorialul publicat miercuri de Le Monde.

Hazanavicius, al cărui film The Search din 2014 arată tragedia provocată de invazia rusă în Cecenia în timpul celui de-al Doilea Război Cecen (1999-2009), spune că antisemitismul a crescut atât de mult încât a ajuns să aibă sentimentul că „evreii sunt cei mai cool inamici pe care să îi urăști (…) mult mai cool decât pe ruși sau chinezi, de exemplu”.

Michel Hazanavicius susține că evreii nu ar trebui învinuiți pentru acțiunile guvernului israelian

Referindu-se la războiul dus de Israel în Fâșia Gaza și la mandatul de arestare cerut de Curtea Penală Internațională pentru premierul israelian, el întreabă: „De ce atunci când Netanyahu este judecat aud adesea de procesul Israelului sau chiar procesul evreilor, în loc să punem pur și simplu la judecată extrema dreaptă, indiferent cât de israeliană ar fi ea?”.

Premierul Benjamin Netanyahu a revenit la putere în decembrie 2022 în fruntea celui mai de dreapta guvern din istoria Israelului, mai mulți membri ai cabinetului său fiind cunoscuți pentru pozițiile lor extremiste față de palestinieni.

Michel Hazanavicius a mai notat în Le Monde că nu ar trebui să fie întrebat despre opinia sa despre războiul dintre Israel și Hamas de fiecare dată când oferă un interviu, doar pe motiv că este evreu.

El a sugerat, de asemenea, că într-o „lume normală”, s-ar fi așteptat la „un val de empatie, mai degrabă decât violență” față de evrei după atacul sângeros comis de Hamas împotriva Israelului în 7 octombrie 2023.

„De ce nu au fost aceste momente de stupoare și jale împărtășite de toți? Trebuie să auzim ‘da, dar…’ de fiecare dată când sunt masacrați 1.200 de evrei?”, a mai întrebat Hazanavicius, cu referire la bilanțul israelienilor uciși în timpul atacului Hamas de pe 7 octombrie.

Ultimul film al regizorului este despre Holocaust

Cel mai recent film al său, lungmetrajul de animație The Most Precious of Cargos („La plus précieuse des marchandises”) tratează tocmai subiectul Holocaustului, fiind despre destinul unui nou-născut care este aruncat de către tatăl său evreu dintr-un tren cu destinația Auschwitz, ajungând să fie găsit și adoptat de soția unui pădurar.

Lungmetrajul a fost prezentat în premieră la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, unde a concurat pentru marele premiu Palm D’or, câștigat în cele din urmă de pelicula Anora a regizorului american Sean Baker.

Povestea noului său film e una personală pentru Hazanavicius, ai cărui bunici s-au stabilit în Franța în anii 1920. Ei și părinții săi au reușit să scape de deportare după ce Germania nazistă a ocupat nordul Franței în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, însă alți membri ai familiei extinse au fost prinși de autoritățile franceze colaboraționiste.

The Most Precious of Cargos va avea premiera în cinematografele din Franța în data de 20 noiembrie, dar el nu are deocamdată și o dată de lansare pentru sălile de cinema din România.