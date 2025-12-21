Rețetă tradițională de sarmale pentru Crăciun. Cum se fac sarmalele în foi de varză murată

Sarmalele tradiționale se fac fie în foi de varză murată, fie în foi de viță de vie, și sunt preferate pentru masa de Crăciun. Ca în fiecare an, gospodinele caută rețeta care va pune pe masa de sărbătoare cele mai gustoase sarmale.

Din rețeta de sarmale tradiționale nu trebuie să lipsească varza murată, carnea de porc, orezul, ceapa și condimentele. Iată mai jos o rețetă tradițională de sarmale pentru masa de Crăciun, împreună cu toate ingredientele necesare și modul de preparare:

Rețetă tradițională de sarmale

Ingrediente

un kilogram carne tocată de porc;

2 verze murate;

150 grame de orez;

5 cepe;

400 ml de bulion;

4-5 foi de dafin;

250 grame afumătură (costițe, kaiser, ciolan sau chiar cârnați proaspeți afumați);

sare, piper, cimbru – după gust.

Mod de preparare

Primul pas este să desfaceți foile de varză și să le porționați cât de cât egal pentru sarmale. În paralel, tocați și câteva foi de varză murată pentru a le așeza mai târziu pe fundul vasului în care vor fierbe sarmalele.

După ce v-ați ocupat de foile de varză, e timpul să preparați umplutura. Într-un bol încăpător amestecați carnea tocată cu orezul, ceapa tocată și condimentele: sare, piper și cimbru, după gust.

După ce ați condimentat umplutura, este timpul să împăturiți sarmalele. Luați câte o foaie de varză, puneți-o într-o palmă, apoi luați o cantitate de umplutură (cam o lingură), o puneți în mijlocul foii și o împăturiți. Așa procedați până când împăturiți toate sarmalele.

Acum, pe fundul vasului în care urmează să fierbeți sarmalele, puneți varza pe care ați tocat-o la început, împreună cu o lingură sau două din cantitatea de bulion. Așezați ulterior sarmalele în vas.

Printre sarmale, puneți bucățele din afumătura pe care ați cumpărat-o. După ce ați așezat sarmalele, acoperiți-le cu câteva foi de varză. Apoi, umpleți oala cu apă până acoperiți mâncarea. Un mic truc: tocați mărunt o ceapă și rumeniți-o în puțin ulei cu restul de bulion rămas, apoi turnați amestecul în vasul cu sarmale.

Puneți la fiert pentru aproximativ trei-patru ore, la foc mic spre mediu. Puteți verifica din timp în timp dacă sarmalele sunt fierte. După ce au fiert, mai băgați-le 30 de minute la cuptorul preîncâlzit la 180 de grade.