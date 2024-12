LIVE Rezultate exit-poll alegeri parlamentare 2024 / Clasamentul actualizat după 20% secții numărate / Trei partide suveraniste intră în Parlament / Crin Antonescu: ”Un coșmar, ei neagă tot” / Va rezista PSD în fața AUR? / Calculele actualizate aici

Primele rezultate exit-poll ale alegerilor parlamentare 2024 au fost anunțate. PSD e lider, AUR e la 6 procente în spate, dar în estimări nu e conținută diaspora, unde acum o săptămână PSD a luat infim ca voturi, iar ”suveraniștii” au dominat. POT și SOS, două partide radicale, intră și ele în Parlament, conform sondajelor de la ieșirea de la urne. Mai intră AUR, USR și UDMR.

Diaspora va aduna și în această zi 8% din voturi, care lipsesc din estimările de mai sus. Iar exit-poll-urile de la alegerile prezidențiale au supraestimat candidatul PSD cu peste 10%. Marcel Ciolacu a fost prudent și a spus că ”am înțeles semnalul” și că nu va mai face declarații până când nu se vor număra voturile.

Al doilea exit-poll CURS, actualizat pentru ora 21, dă AUR în ușoară creștere (la 19,3%), iar USR (15,7%) depășește PNL (15,3%). PSD continuă la 25.5%. Numărătoarea oficială e cea care va confirma rezultatele. HotNews va transmite întreaga noapte informații și reacții.

Alte rezultate într-un sondaj INSCOP alegeri parlamentare 2024

LIVE – Numărătoarea oficială a voturilor:

Principalele informații despre rezultatelor alegerilor parlamentare 2024, LIVETEXT pe HotNews.ro:

23:37

Președintele demisionar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost înconjurat duminică seară, în momentul anunțării primelor exit-poll-uri la alegerile parlamentare, de către colegii de partid. Însă, spre deosebire de săptămâna trecută, pe scenă li s-a făcut loc mai multor femei, după ce PSD a fost criticat în spațiul public pentru lipsa de reprezentare a femeilor într-un moment atât de important.

23:27

Alianța Forțelor de Dreapta, alcătuită din Forța Dreptei și PMP, o va susține pe Elena Lasconi în turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat președintele PMP, Eugen Tomac.

„Este esenţial ca toate energiile de bună credinţă din societatea noastră să rămână pe poziţii în următoarele zile, pentru a reuşi să menţinem cursul euroatlantic al României aşa cum îşi doresc cei mai mulţi dintre români”, a declarat Tomac, citat de Agerpres.

23:23

Rezultate BEC după centralizarea a 10% din secțiile de votare

Datele transmise de BEC, după centralizarea a peste 20% dintre secțiile de votare:

Senat

PSD – 24,36%

AUR – 17,96%

PNL – 13,99%

UDMR – 13,96%

USR – 7,36%

SOS – 6,78%

POT – 4,97%

PSDU – 2,03%

FD – 2,03%

SENS – 1,69%

Camera Deputaților

PSD – 23,69%

AUR – 17,36%

UDMR – 14,48%

PNL – 13,50%

USR – 7,08%

SOS – 6,28%

POT – 5,14%

PSDU – 2,35 %

FD – 1,97%

SENS – 1,81%

23:07

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose, a afirmat, la Digi24, a afirmat că social-democrații își dorește postul de prim-ministru în viitorul guvern, însă a spus că această condiție nu exclude și alte variante.

Rezultate BEC după centralizarea a 10% din secțiile de votare

22:55

Datele transmise de BEC, după centralizarea a peste 10% dintre secțiile de votare:

Senat

PSD – 24,02%

AUR – 17,62%

UDMR – 16,57%

PNL – 14,30%

USR – 6,45%

SOS – 6,37%

POT – 4,59%

FD – 2,14%

SENS – 1,24%

Camera Deputaților DEP

PSD – 23,42%

AUR – 17,12%

UDMR – 16,22%

PNL – 13,81%

USR – 6,40%

SOS – 5,93%

POT – 4,84%

FD – 2,06%

SENS – 1,47%

22:21

„Vom continua munca începută de Generația Egalitate în primăvară deoarece este nevoie de acest lucru”, a declarat pentru HotNews candidata SENS pentru Camera Deputaților, după publicarea rezultatelor exit-poll pentru alegerile parlamentare, care plasează partidul sub pragul necesar pentru intrarea în parlament.

22:20

Rezultate exit-poll CURS pentru alegeri parlamentare 2024, valabile pentru ora 21.00:

Partidul Social Democrat (PSD) – 25,5% pentru Camera Deputaților, 25,7% pentru Senat

– 25,5% pentru Camera Deputaților, 25,7% pentru Senat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR ) – 19,3% pentru Camera Deputaților, 19,5% pentru Senat

) – 19,3% pentru Camera Deputaților, 19,5% pentru Senat Uniunea Salvați România (USR) – 15,7% pentru Camera Deputaților, 15,7% pentru Senat

– 15,7% pentru Camera Deputaților, 15,7% pentru Senat Partidul Național Liberal (PNL) – 15,3% pentru Camera Deputaților, 15,6% pentru Senat

– 15,3% pentru Camera Deputaților, 15,6% pentru Senat SOS România (partidul Dianei Șoșoacă) -5,5% pentru Camera Deputaților, 5,5% pentru Senat

-5,5% pentru Camera Deputaților, 5,5% pentru Senat Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 5,5% pentru Camera Deputaților, 5,3% pentru Senat

– 5,5% pentru Camera Deputaților, 5,3% pentru Senat Uniunea Democratică a Maghiarilor din România (UDMR) – 5% pentru Camera Deputaților, 5% pentru Senat

– 5% pentru Camera Deputaților, 5% pentru Senat SENS – Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate – 3,4% pentru Camera Deputaților, 3,1% pentru Senat

21:58

Fostul preşedintele al PNL Crin Antonescu a afirmat, la Antena 3, că singura cale de păstrare a orientării pro-occidentale a României este constituirea unei largi coaliții pro-europene alcătuită din PSD, PNL, USR și UDMR. Antonescu l-a criticat pe Nicolae Ciucă, printre alții, despre care a spus că semna „hârtii stupide” că nu va face guvern cu PSD în campania electorală. Antonescu numește situația ”un coșmar” și spune că ”arhanghelii” precum Georgescu ”nu neagă doar UE și NATO, ei neagă toată civilzația și valorile occidentale”.

Expert Forum acuză că observatorii organizației sunt dați afară de la numărarea voturilor

21:57

„Au început să ne dea afară observatorii de la numărătoare”, acuză reprezentanții Expert Forum, după încheierea votului la alegerile parlamentare.

21:52

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, după închiderea urnelor la alegerile parlamentare 2024, că, după calculele interne, Uniunea a obținut 5,5% sau 5,6%, adică peste 540.000 de voturi. Rezultatele exit-poll dau UDMR la limita pragului electoral, cu 5%, iar Kelemen spune că nu vrea să le comenteze.

21:45

O reacția rapidă a venit de la Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL. „Da, mi-e frică. România trebuie să aibă un guvern cât mai repede”, a spus el, într-un interviu pentru HotNews și Europa Liberă.

Ciucu susține că vital pentru democrație devine acum turul II al alegerilor prezidențiale. „Oamenii să iasă la vot, să fie expus Călin Georgescu. Trebuie să fie expus cine este acest om. Astăzi zicea că o să închidă toate partidele. Ce urmează, televiziunile? Urmează să închidă ce? A făcut tot felul de parabole cu strămoșii, că noi suntem morți, am luat-o și ca pe o amenințare. Despre ce e vorba aici? E vorba de democrație până la urmă, despre drepturile omului și despre a trăi într-o țară normală. Nu vreau să trăiesc în Belarus, Iran, Coreea de Nord, Rusia sau mai știu eu cine știe ce autocrație care își trimite oamenii la moarte”, a spus liderul PNL.

21:40

În privința numărului de voturi, acesta este aproape identic cu cel de acum o săptămână. La primul tur al prezidențialelor au votat 9.465.000 milioane de oameni. La ora 21:40, pentru parlamentare au votat 9.438.000 și încă se votează în diaspora. Prezența este cea mai bună la parlamentare din ultimii 20 de ani.

Ilie Bolojan: Va fi un Parlament pulverizat

21:32

Diana Șoșoacă, după publicarea rezultatelor exit-poll: „voi cere anularea alegerilor parlamentare din cauza fraudei masive”

„Mai sunt trei țări în care se votează (…) Nu ai dreptul să anunți rezultatele astfel încât să influențezi votul. O să formulăm plângeri penale împotriva Guvernului și MAE și televiziunilor. Partidul SOS nu se bucură pentru că nu te poți bucura când țara e în haos, degringoladă și faliment (…) Dacă veți merge cu furtul acesta, voi cere anularea alegerilor parlamentare din cauza fraudei masive (…) s-au găsit saci de voturi (…) mașini de taxi au plecat cu saci de voturi”, a declarat Diana Șoșoacă.

21:24

USR așteaptă rezultatele oficiale pentru începerea negocierilor. Lasconi: „Le mulțumesc românilor că au votat partidele democratice”

„Dumnezeu să binecuvânteze România în Uniunea Europeană şi în NATO. Din câte am văzut la acest exit poll, cred că cel mai înţelept, că deja avem o experienţă prin care am trecut, cel mai înţelept ar fi să aşteptăm numărătoarea de mâine”, a declarat Elena Lasconi, după anunțarea rezultatelor de la exit-poll.

21:22

Ilie Bolojan: Va fi un Parlament pulverizat, cu mai multe partide. PNL este dispus să participe la o coaliție de guvernare

„Campania s-a terminat, deci nu putem fi suspectați de anunțuri frumoase. PNL va susține ceea ce a aprobat săptămâna ce s-a încheiat: reformarea lumii politice, reforma statului, proiecte de descentralizare și politici corecte din care să rezulte că statul îl respectă pe cetățean și țara noastră e un loc bun pentru tinerii noștri”, a declarat președintele interimar al PNL.

„În ceea ce privește rezultatul votului: așa cum vedeți, va fi un Parlament pulverizat, cu mai multe partide, și cred că inevitabil se va pune problema formării unei coaliții de guvernare”, a mai precizat Bolojan.

Liderul AUR, acuzații dure după primele rezultate exit-poll: „Poliția trebuie să-și facă datoria” / Incident la discursul său

21:21

În timpul discursului susținut de George Simion, doi protestatari au încercat să îl întrerupă. Oamenii de pază i-au îndepărtat, iar un echipaj de poliție aflat în apropiere a intervenit și i-a legitimat.

Protestarii i-au etichetat pe cei de la AUR drept „teroriști” și au spus că își doresc „o țară fără naziști”. Aceștia au invocat faptul că sunt pe spațiu public: „Am strigat jos AUR, atât”.

21:17

Acuzații dure ale lui George Simion în prima reacție după afișarea exit-poll-urilor. „Au falsificat de la buletine de vot, de la urne, cei care au făcut astea, să fie trași la răspundere. Poliția trebuie să-și facă datoria. Nu credem în exit-polluri, duminica trecută s-au înșelat. Astăzi poporul român a votat major pentru forțele suveraniste. Pohta ce-am pohtit acum 5 ani. PSD și PNL sunt scoase de la o guvernare majoră. Vreau să felicit forțele noi, POT, SOS România și Sens”, a declarat George Simion, la sediul AUR.

21:17

Marcel Ciolacu: „PSD e principala forță politică a României” / Am înțeles mesajul, vom proteja valorile naționale și credința” / „Nu voi mai face declarații până când nu se va număra ultimul vot”

„Astăzi, românii au confirmat faptul că PSD este principala forță politică a României. Le mulțumim tuturor românilor care au votat PSD, dar și celor care nu au ales PSD. Am înțeles exact răspunderea pe care o avem față de România”, a spus Ciolacu.

„Consider că trebuie să privim cu atenție rezultatul de azi. E un semnal important transmis clasei politice: practic, să dezvoltăm țara cu bani europeni, dar să ne protejăm identitatea, valorile naționale și credința”, a continuat liderul PSD.

A început numărătoarea oficială a voturilor

21:15

Primele date transmise de BEC, după centralizarea a 0,15% dintre secțiile de votare – cel mai probabil din voturile prin corespondență și secțiile din primele țări în care s-a votat – arătau următoarele procente:

USR

Camera Deputaților 48,02%

Senat 43,57%

PNL

Camera Deputaților -% (nu a avut candidați pentru diaspora)

Senat 12,97%

AUR

Camera Deputaților 11,08%

Senat 10,61%

PSD

Camera Deputaților 7,70%

Senat 5,89%

SOS

Camera Deputaților 6,16%

Senat 6,14

POT

Camera Deputaților 3,75%

Senat 3,54%

UDMR

Camera Deputaților 0,97%

Senat 0,92%

21:01

A început numărătoarea oficială a voturilor

21:00

Rezultate exit-poll CURS pentru alegeri parlamentare 2024, valabile pentru ora 20.00:

Partidul Social Democrat (PSD) – 26% pentru Camera Deputaților, 26,1% pentru Senat

– 26% pentru Camera Deputaților, 26,1% pentru Senat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 19% pentru Camera Deputaților, 19,2% pentru Senat

– 19% pentru Camera Deputaților, 19,2% pentru Senat Uniunea Salvați România (USR) – 15,5% pentru Camera Deputaților, 15,6% pentru Senat

– 15,5% pentru Camera Deputaților, 15,6% pentru Senat Partidul Național Liberal (PNL) – 15,5% pentru Camera Deputaților, 15,9% pentru Senat

– 15,5% pentru Camera Deputaților, 15,9% pentru Senat SOS România (partidul Dianei Șoșoacă) -5,5% pentru Camera Deputaților, 5,4% pentru Senat

-5,5% pentru Camera Deputaților, 5,4% pentru Senat Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 5,5% pentru Camera Deputaților, 5,4% pentru Senat

– 5,5% pentru Camera Deputaților, 5,4% pentru Senat Uniunea Democratică a Maghiarilor din România (UDMR) – 5% pentru Camera Deputaților, 5% pentru Senat

– 5% pentru Camera Deputaților, 5% pentru Senat SENS – Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate – 3,3% pentru Camera Deputaților, 3,2% pentru Senat

– 3,3% pentru Camera Deputaților, 3,2% pentru Senat REPER – 1,2% pentru Camera Deputaților, 1,3% pentru Senat

– 1,2% pentru Camera Deputaților, 1,3% pentru Senat Forța Dreptei – 1,1% pentru Camera Deputaților – 1,2% pentru Senat

A doua casă de sondare care a efectuat un exit-poll este ARA care, potrivit ProTV care a prezentat datele, a publicate procente identice cu cele prezentate de CURS.

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat în acest an patru instituții de sondare pentru a realiza sondaje exit-poll: Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) și ARA Public Opinion SRL (ARA).

Însă Avangarde și CIRA au luat decizia de a nu face exit-poll-uri și la alegerile parlamentare de duminică, astfel că primele rezultate ale votului de duminică le vom avea din partea CURS și ARA.

Prezență mare la vot

Românii s-au mobilizat să iasă la vot într-un număr mare duminică, la alegerile parlamentare, pentru că au simțit o stare de „urgență națională”, în contextul rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale, spune politologul și directorul INSCOP, Remus Ștefureac, care astăzi a realizat un sondaj de calibrare.

„Pe oameni i-a scos la vot starea de urgență națională, ca să o numim așa, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, dezbaterea intensă în societate pe care am avut-o, sentimentul că România poate deraia de la proiectul care înseamnă prosperitate și siguranță pentru această țară. Cred că acest factor a jucat un rol major în această prezență”, a explicat, într-un dialog cu HotNews.ro, Remus Ștefureac.

Toate datele privind prezența la vot și rezultatele, INTERACTIV, sunt pe alegeri.hotnews.ro.