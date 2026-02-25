Robert De Niro, avertisment dur despre Trump: „Nu va pleca niciodată”

În timp ce Donald Trump prezenta raportul privind starea națiunii, actorul Robert De Niro, un critic vechi al liderului de la Casa Albă, îndemna americanii să „reziste” actualei administrații, potrivit EuroNews.com.

Într-o intervenție la postul de televiziune MS NOW, în cadrul emisiunii „The Best People” moderate de Nicolle Wallace, Robert De Niro a declarat că Trump „nu va părăsi niciodată” funcția și că este la latitudinea americanilor să „scape de el”.

„Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem să plece”, a afirmat actorul câștigător al premiului Oscar despre președintele SUA. „Acum glumește despre naționalizarea alegerilor. Nu glumește. Am văzut deja destul.”

Întrebat dacă Trump va părăsi funcția în trei ani, conform Constituției, Robert De Niro a răspuns: „Nu va pleca. Nici vorbă. Să nu ne amăgim. Nu va pleca. Depinde de noi să scăpăm de el. Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge, și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este o porcărie. Trebuie să salvăm această țară”.

Vizibil emoționat, De Niro a spus cu o voce tremurândă: „Tot ce știu este că oamenii trebuie să reziste, să reziste, să reziste. Nu există o cale ușoară. Știi, există un moment în viața ta și în propria ta supraviețuire când știi că e mai bine să faci asta. E mai bine să sari și să alergi prin foc, pentru că dacă nu alergi prin foc, nu vei ieși, și asta trebuie să facem.”

Nu este prima oară când Robert De Niro și Donald Trump schimbă replici dure. Actorul l-a numit anterior pe președinte „sadic” și „clovn”, în timp ce liderul de la Casa Albă a afirmat că De Niro suferă de un „caz incurabil de sindrom de deranjament Trump” – termen folosit adesea pentru a respinge criticile politice.

Declarațiile recente ale actorului au fost făcute în contextul publicării unor noi date Reuters/Ipsos. Conform sondajului, 61% dintre americani consideră că Donald Trump a devenit imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă.

Totodată, 79% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația că oficialii aleși din Washington sunt prea în vârstă pentru a reprezenta majoritatea populației. În prezent, vârsta medie în Senatul SUA este de 64 de ani, iar în Camera Reprezentanților este de 58 de ani.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat că rezultatele sondajului sunt exemple de „narațiuni false și disperate”. Cu toate acestea, un alt sondaj recent realizat de Washington Post/ABC News/Ipsos indică faptul că doar 39% dintre americani aprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile de președinte.