Rusia se confruntă cu un exod al poștașilor

Un bărbat se prezintă să își ridice coletul la un sediu din Moscova al Poștei Ruse (imagine ilustrativă), FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Images

Doar de la începutul acestui an, aproximativ 5.000 de poștași, operatori poștali și directori de sucursale au demisionat de Poșta Rusă, relatează ziarul online rusesc Mash, citat de The Moscow Times.

Potrivit surselor Mash, compania de stat rusă se confruntă cu o lipsă de personal și este nevoită să întârzie livrările și să închidă sucursalele din cauza situației. Plecările masive se datorează salariilor mici și listei tot mai mari de responsabilități pentru personal și manageri.

La Moscova, angajații sucursalelor câștigă în medie 43.000 de ruble (aproximativ 556 de dolari) pe lună, în timp ce lucrătorii poștali câștigă până la 30.000 de ruble (388 de ruble). În regiuni, salariile abia ating salariul minim garantat de 27.000 de ruble.

În același timp, angajații Poștei sunt obligați să vândă marfă suplimentară și să îndeplinească obiective stricte de vânzări, iar bonusurile și indemnizațiile promise nu sunt plătite de multe ori. Managerii de sucursale trebuie să atingă la rândul lor indicatori cheie de performanță stricți și sunt obligați să raporteze reclamațiile clienților. Mash subliniază că, dacă ritmul actual de plecări se menține, Poșta Rusă ar putea pierde până la 60.000 de angajați până la sfârșitul anului.

Poșta Rusă e unul dintre cei mai mari angajatori din țară

Valentina Matviyenko, președinta Consiliului Federației (camera superioară a parlamentului rus) a declarat recent că angajații Poștei ar putea „fugi în curând” din cauza salariilor mici și a condițiilor de muncă precare. Ea a afirmat că oficiile poștale din orașele mici și sate sunt cu atât mai vulnerabile. Ea a cerut guvernului să ajute operatorul poștal național al Rusiei să rezolve problemele cu care se confruntă pentru a preveni un „scenariu negativ”.

Poșta Rusă are 38.000 de sucursale în toată țara, dintre care aproximativ 27.000 sunt situate în comunități rurale și izolate. Compania are peste 200.000 de angajați. Potrivit Mash, aproximativ 40.000 de angajați au părăsit Poșta Rusă în 2025. În urma declanșării războiului pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, compania de stat a fost supusă unor sancțiuni și s-a confruntat cu o scădere semnificativă atât a corespondenței internaționale primite, cât și a celei trimise. Din 2022 până în 2024, Poșta Rusă a suferit pierderi nete de 68 de miliarde de ruble (88 de milioane de dolari).

În timpul auditului său din 2025 asupra Poștei Ruse, Camera de Conturi de la Moscova a descoperit numeroase probleme. Printre altele, auditorii au acuzat Poșta Rusă de cheltuieli excesive pentru autopromovare și sprijin pe scară largă pentru organizații sportive și de altă natură.

În urma auditului, Camera de Conturi a trimis solicitări către Parchetul General și Serviciul Fiscal Federal al Rusiei „pentru măsuri de răspuns adecvate”. Cu toate acestea, nu au fost anunțate astfel de măsuri, potrivit The Moscow Times.