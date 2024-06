Rusia stă cu ochii pe obuzierele autopropulsate K9 „Thunder” cumpărate de România din Coreea de Sud / Zaharova: „O contribuție menită să amâne inevitabila înfrângere” a Ucrainei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat miercuri la anunțul potrivit căruia armata română va cumpăra 54 de obuziere autopropulsate K9 „Thunder” produse de Coreea de Sud, afirmând că „este foarte posibil” ca această aprovizionare militară să fie „transformată într-o contribuție plătită din buzunarul României pentru a amâna inevitabila înfrângere a forțelor armate ucrainene”, a transmis Ambasada Rusiei la București.

Citând briefingul de presă de miercuri al Mariei Zaharova, reprezentanța diplomatică a precizat că aceasta a declarat că „autoritățile sud-coreene și române se implică din ce în ce mai mult în aprovizionarea cu arme și muniții regimului de la Kiev, acționând la ordinele (venite) de la Washington”.

„În același timp, Seulul și Bucureștiul au lăsat în uitare interesele propriilor cetățeni și le ascund costurile și consecințele unei astfel de linii”, a susținut reprezentanta diplomației ruse.

„Pe fundalul situației militaro-politice fără precedent în Asia și Europa, ei asigură populația de siguranța presupusă absolută a aliaților americani. Ignorând problemele socio-economice în creștere, aceștia folosesc pe scară largă banii contribuabililor pentru a sprijini regimul de la Kiev”, a mai declarat Zaharova, potrivit unui mesaj publicat joi de Ambasada Rusiei în România, pe pagina de Facebook a instituției.

„Zilele trecute s-a anunțat că partea română a fost de acord cu cererea Washingtonului de a transfera în Ucraina unul dintre sistemele scumpe de rachete antiaeriene Patriot achiziționate anterior de la americani”, a continuat purtătoarea de cuvânt.

„Cu un asemenea nivel de conformare la presiunea externă, este foarte posibil ca aprovizionarea cu obuziere sud-coreene în valoare de aproape 1 miliard de dolari va fi transformată într-o contribuție plătită din buzunarul României pentru a amâna inevitabila înfrângere a forțelor armate ucrainene”, a conchis Zaharova.

România va cumpăra 54 de obuziere autopropulsate K9 „Thunder produse de Coreea de Sud” în cadrul unui contract de achiziții a cărui valoare se ridică la peste 850 de milioane de euro, a scris miercuri agenția de presă Reuters, citându-i pe ministrul apărării, Angel Tîlvăr, și omologul său sud-coreean.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri pe care Tîlvăr a avut-o la București cu ministrul sud-coreean al apărării, Shin Won-sik.

Cei doi au declarat că securitatea Europei și a Asiei este amenințată de colaborarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord și că este nevoie de o cooperare strânsă a comunității internaționale pentru a răspunde la acest pericol.

„Am vorbit despre principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Profilarea Mării Negre ca un spațiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral”, a transmis ulterior Angel Tîlvăr, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câștigătoare a procedurii competitive pentru achiziționarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițială de muniții specifice”, a adăugat el.

Ministerul apărării de la Seul a transmis că decizia țării noastre de a cumpăra obuziere K9 marchează un nou succes pentru industria de apărare sud-coreeană, România urmând exemplul Poloniei în ceea ce privește achiziția de astfel de arme.

Obuzierele de tip K 9 Thunder sunt operate în nouă ţări din lume, inclusiv cinci ţări NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda şi Turcia.

Polonia a semnat anul trecut cu Coreea de Sud un contract în valoare de 2,6 miliarde de dolari prin care va cumpăra încă 150 de obuziere autopropulsate K9.

Urmărește cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro