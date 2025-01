FOTO. Cum a apărut Pamela Anderson la Globurile de Aur 2025. Un detaliu a atras toate privirile: „Nimic nu face o femeie să se simtă mai bine”

Aparițiile pe covorul roșu ale Pamelei Anderson din ultimii ani au devenit senzații virale, în ultimii ani. Dar la ediția din acest an a Globurilor de Aur, ea a vrut să demonstreze că nimic nu face o femeie să se simtă mai bine îmbrăcată decât un gât plin de diamante, scrie revista InStyle.

Pamela Anderson (57 de ani), care a fost nominalizată pentru rolul său din The Last Showgirl, a pășit pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2025 purtând un look sobru. Vedeta de odinioară a serialului Baywatch a purtat o rochie neagră cu un decolteu drapat și mănuși de operă din satin asortate. Ținuta complet neagră a fost complet eclipsată de niște bijuterii orbitoare, oferite de Pandora.

Brandul danez de bijuterii a creat pentru Anderson bijuterii cu diamante de 90 de carate, inclusiv un colier de 66 de carate realizat din diamante cultivate în laborator. Setul de bijuterii orbitoare a inclus, de asemenea, un set de cercei Pandora personalizați cu trei picături, de aproape un carat fiecare, și cinci brățări Pandora personalizate făcute din 225 de diamante.

Actrița nu a purtat machiaj, iar rochia a fost o creație Oscar de la Renta.