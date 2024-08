Scrisoare de protest către Federația Internațională de Gimnastică. Mihai Covaliu cere reanalizarea cazului gimnastei Sabrina Voinea

Sabrina Voinea - FOTO: Facebook/COSR via GOLAZO.RO

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a trimis luni o scrisoare de protest către Federația Internațională de Gimnastică, cerând reanalizarea contestației exercițiului la sol al gimnastei Sabrina Voinea, după ce aceasta a fost depunctată cu o zecime, în timp ce Ana Bărbosu a fost lăsată fără medalia de bronz. Decizia Comitetului vine după valul de reacții internaționale și declarația pe care sportiva și mama ei au făcut-o imediat după finală.

„În respectul valorilor olimpice, Comitetul Olimpic și Sportiv Român înaintează prezenta adresă prin care respectuos vă solicită să dispuneți reanalizarea de către factorii decizionali a cazului sportivei românce Sabrina Maneca Voinea referitor la punctajul acordat execuției exercițiului din finala la sol, disputată luni, 5 august 2024.

Înaintăm prezenta solicitare având la bază grija pe care Comitetul Internațional Olimpic și întreaga mișcare sportivă mondială o acordă sportivului.

Modul de apreciere a punctajului acordat și refuzul de a prezenta integral motivele/probele de respingere a contestației depusă în termenul prevăzut de regulament aduce grave prejudicii atât imagini gimnasticii internaționale dar în special afectează sportivul periclitând chiar sănătatea mentală a acestuia.

Mediatizarea cazului sportivei românce la nivel internațional, declarația publică a acesteia de a renunța la practicarea acestui sport ca urmare a deciziei de astăzi obligă moral factorii decizionali la reanaliză, fundamentare și comunicare a deciziei finale.

Politica echilibrată și obiectivă pe care FIG o promovează ne dă încredere în soluționarea justa a cazului prezentat.

Cu deosebit respect, Mihai Covaliu”, a transmis COSR într-un comunicat de presă, pe Facebook.

România, aproape de o medalie la gimnastică, după 12 ani

În finala de luni de gimnastică la sol, timp de câteva minute, gimnasta Ana Bărbosu a avut medalia de bronz la sol, însă o contestație aprobată a americancei Jordan Chiles a scos-o dramatic în afara podiumului de premiere.

Sabrina Voinea a fost depunctată și ea după contestație, pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține că imaginile video și foto infirmă această teorie.

Ana Bărbosu a încheiat concursul pe patru (13.700), iar Sabrina Maneca Voinea pe cinci (tot 13.700, dar a avut mai puțin la execuție).

Elisabeta Lipă, convinsă că „este furt”

Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a vorbit cu GOLAZO.ro despre situația de luni de la gimnastică.

„Este furt! Acum să vedem ce se va decide. Sportivul este la mâna arbitrului, din păcate. Sunt foarte revoltată! Muncești atâția ani… Era bronzul Anei. Nu-mi amintesc în toată cariera mea ca sportivă, și după aceea, să fie nedreptățită sau nedreptățit o sportivă, echipa sau un sportiv al Statelor Unite ale Americii”, a spus Elisabeta Lipă pentru GOLAZO.ro.

„Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica!”

Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, antrenoare de gimnastică, a răbufnit pe Facebook după finala de la sol.

„Sabrina nu a ieșit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut. Atât am putut suporta!”, a declarat mama gimnastei.

Reacții în urma depunctării Sabrinei

Monica Roșu, dublă campioană olimpică la Atena, în 2004, a lămurit situația acestei finale pentru GOLAZO.ro: „Dublul salt întins, la a doua linie, a fost executat cu genunchii îndoiți. Iar din acest motiv să fie considerat dublu salt grupat. La ultima linie, Sabrina a executat dublu salt grupat. Dar arbitrii să fi considerat o repetiție a unui element, și, astfel, acel dublu salt întins să nu fi fost luat în calculul notei finale și de aici scăderea gradului de dificultate. Aici s-a „ascuns”, cel mai probabil, zecimea care i-a adus lui Chiles bronzul olimpic”.

Și Nadia Comăneci a comentat controversa: „Au spus că au fotografie cu o bucățică mică a călcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie. Ceea ce eu nu am văzut, dar au refăcut fotografia. Și am înțeles că, la dificultate, în prima zi a avut plecare din 6.000, iar astăzi din 5.900. Am întrebat, pentru că toată lumea avea să mă întrebe pe mine apoi și voiam să știu ce s-a întâmplat”, potrivit GOLAZO.ro.