Șefa Parlamentului European, după moartea ayatollahului Khamenei: „Acum, Iranul trebuie să fie liber”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj duminică dimineața pe rețeaua X, după moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Metsola spune că moartea acestuia trebuie să însemne „sfârșitul epocii dictatorilor în Iran”.

Roberta Metsola spune că „după 47 de ani”, referire la perioada de dictatură din Iran, acum este „vremea libertății”.

„Pentru toți cei uciși, executați sau dispăruți cu forța. Pentru copiii obligați să crească în frica lanțurilor regimului;

Pentru mamele silite să scotocească prin subsoluri însângerate, pline de trupurile nevinovaților, în timp ce își căutau cei dragi. Pentru generațiile de iranieni care au fost nevoite să-și părăsească locuințele și să trăiască în exil. Pentru fiecare deținut politic torturat, executat sau încarcerat pe nedrept. Pentru femei, viață, libertate. Pentru Jina Mahsa Amini. Pentru fiecare voce redusă la tăcere pentru totdeauna. Pentru fiecare fiu spânzurat sumar de o macara într-o piață publică”, a transmis șefa Parlamentului European.

„Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții îngrozitoare de teroriștii din IRGC. Pentru toate victimele interpușilor terorii pe care regimul i-a instruit, finanțat, înarmat și sprijinit în timp ce au ucis mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume în ultimele două generații. Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci una existențială. Pentru toți cei care vor ca poporul Iranului să se bucure de lumină, nu să rămână învăluit în întuneric”, a continuat Metsola.

„Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a concluzionat ea.