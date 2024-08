Un nou serial „Yellowstone” și-a asigurat încă o legendă a Hollywood pentru rolul principal

Universul cinematografic „Yellowstone” se va extinde cu încă un serial nou, producătorii confirmând acum că rolul principal va fi jucat de încă o legendă a Hollywood, după Kevin Costner, Harrison Ford și Sam Elliott, printre alții: Michelle Pfeiffer, potrivit Variety.

Pfeiffer, de 3 ori nominalizată la Premiul Oscar și una dintre cele mai bine plătite actrițe ale anilor ’80 și ’90, va juca și va fi producător executiv al noului serial spin-off bazat pe Yellowstone.

Serialul se va numi The Madison, distanțându-se astfel de celelalte două serii spin-off care au ales un an pentru titlu – 1883 și 1923 – în funcție de perioada de timp în care are loc povestea.

Inițial și The Madison urma să urmeze aceeași linie și să fie numit 2024, însă producătorii s-au răzgândit acum, în mod evident. Ceea ce nu s-a schimbat față de celelalte serii e că creatorul noului serial e tot Taylor Sheridan, cineastul american care a scris, regizat și produs și serialul Yellowstone original.

Noul serial The Madison va urmări povestea unei familii din New York ce se mută în Valea Madison aflată unde altundeva decât în statul Montana, tărâm de legendă pentru cowboy. Studioul Paramount descrie noul serial ca „un studiu înduioșător despre durere și legăturile umane” – ceea ce e drept că nu dezvăluie foarte multe.

Michelle Pfeiffer se alătură unei constelații de actori de top în universul cinematografic Yellowstone

„Michelle Pfeiffer este o actriță remarcabilă care impregnează fiecărui rol profunzime emoțională, autenticitate și grație. Ea este ancora perfectă pentru acest nou capitol al universului Yellowstone, The Madison, venit din mintea genială a lui Taylor Sheridan”, a declarat Chris McCarthy, unul dintre cei doi directori executivi ai companiei Paramount Global.

Ceea ce Paramount nu a dezvăluit deocamdată e cine va juca celălalt rol principal din serial. Dacă pentru Yellowstone cap de afiș a fost fără îndoială Kevin Costner, Paramount și-a asigurat pentru serialele sale spin-off cel puțin doi actori de top care să deschidă distribuția.

Astfel, pentru 1883 i-am avut în rolurile principale pe Sam Elliott și Tim McGraw, în timp ce în 1923 au jucat Harrison Ford și Helen Mirren. Toate cele 3 seriale pot fi văzute în România în streaming pe platforma de streaming SkyShowtime, cea care difuzează în Europa serialele Paramount și Showtime.



Noul anunț vine după ce în luna iulie SkyShowtime a anunțat Landman, un alt serial de la cineastul american Taylor Sheridan. Acest serial va fi separat de universul Yellowstone, însă e unul apropiat ca tematică.

„Amplasat în celebrele orașe în plină expansiune din vestul Texasului, Landman este o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere. Serialul se bazează pe ‘Boomtown‘, un podcast remarcabil din 11 părți, care pune în antiteză bogăția și sărăcia, cu miliardari sălbatici și oameni fără scrupule, alimentând o creștere atât de mare încât reconfigurează mediul, economia și geopolitica”, notează descrierea oficială a serialului.

Rolurile principale vor fi jucate de Demi Moore și Billy Bob Thornton.

Serialele lui Taylor Sheridan, „gâsca cu ouă de aur” pentru studioul Paramount

Noile seriale The Madison și Landman anunțate de Paramount vin în condițiile în care seriile produse de cineastul american Taylor Sheridan, în vârstă de 54 de ani, au fost în ultimii ani producțiile fanion ale studioului pe partea de streaming și TV.

Yellowstone, serialul-fenomen al Paramount care s-a bucurat de un succes atât de mare încât a fost licențiat inclusiv de Netflix pentru a putea difuza câteva sezoane pe o serie de piețe (inclusiv cea din România) și este creditat cu relansarea carierei lui Kevin Costner în condițiile în care emblematicul actor american a intrat într-un con de umbră în ultimul deceniu.

„Yellowstone e un fenomen global”, declara în februarie anul trecut CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, într-un interviu acordat HotNews înaintea de lansarea acestei platforme de streaming, cea mai nouă din România.

Taylor Sheridan este de asemenea creatorul serialelor Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King, seria care i-a împlinit visul de o viață al lui Sylvester Stallone, și Lawmen: Bass Reves, ultimul serial în care a jucat regretatul Donald Sutherland.

Ca atare, șefii Paramount vorbesc despre un „univers cinematografic Taylor Sheridan”, la fel cum rivalii de la Disney și Warner Bros. Discovery au universurile lor cinematografice cu supereroi, Marvel și DC.

