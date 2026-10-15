Siegfried Mureşan spune ce a urmărit Grindeanu până la Guvernul Luca Niculescu: „Acum înţelegem exact”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan îl acuză joi pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că „a inventat o mulţime de pretexte” pentru a nu vota Guvernul propus de el, pentru că ştia că va veni un Executiv „în care poate pune 11 miniştri PSD după chipul şi asemănarea lui”.

„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu de orice discuție cu noi în urmă cu două săptămâni, a inventat o mulțime de pretexte și nu i-a trecut nicio clipă prin cap să voteze guvernul serios pe care l-am propus noi”, a scris joi dimineață Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

„Fiindcă știa că va veni un guvern în care poate pune 11 miniștri PSD după chipul și asemănarea lui. Trebuie să câștigăm următoarele alegeri, pentru ca o astfel de guvernare să nu se mai poată întâmpla niciodată în România”, a adăugat europarlamentarul.

Siegfried Mureşan a fost a treia desemnare de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan după demiterea în Parlament a Cabinetului Bolojan, însă acesta a picat la votul de învestitură pe 30 septembrie.

Cine face parte din cabinetul Luca Niculescu

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară oficial lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul Luca Niculescu. PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Potrivit surselor politice care au vorbit cu HotNews, ei vor fi: