Socialiștii premierului spaniol Sánchez, învinși de conservatori la alegerile test din Aragón / Scor bun pentru extrema-dreaptă

Partidul Socialist al prim-ministrului Pedro Sánchez a suferit o înfrângere majoră duminică, în cadrul alegerilor din regiunea spaniolă Aragón, în timp ce extrema dreaptă a înregistrat câștiguri substanțiale.

Partidul Popular (PP) conservator, care guvernează regiunea nord-estică, a ieșit pe primul loc cu 34,3% din voturi, deși a pierdut două mandate, scăzând de la 28 la 26 în parlamentul regional cu 67 de locuri.

Cu 99% din voturi numărate, socialiștii au obținut 24,3%, suficient pentru 18 locuri, dar au pierdut cinci mandate față de precedentul scrutin, egalând cel mai slab rezultat al lor din regiune.

„Nu este rezultatul pe care îl doream”, a declarat candidata socialistă, Pilar Alegría. „Un orizont incert s-a deschis în Aragón”, a spus ea.

Vox și-a dublat scorul

Între timp, partidul de extremă dreapta Vox a obținut 14 locuri, cu un sprijin de 17,9%, dublu față de cel adunat la ultimele alegeri din 2023 și reflectând performanța sa puternică din sondajele naționale recente.

Partidul a făcut campanie intensă în zonele rurale din Aragón, adresându-se fermierilor nemulțumiți de reglementările UE.

Alegerile de duminică au fost primele dintre cele trei scrutine programate în următoarele luni în regiunile din Spania controlate de PP, fiind urmate de cele din Castilla y León în martie și Andaluzia în iunie.

Atât PP, cât și socialiștii au folosit alegerile regionale pentru a discuta probleme naționale mai ample.

Alegerile semnalează problemele lui Sánchez

Aragón este cunoscută drept „Ohio-ul Spaniei” deoarece, la fel ca statul american, tinde să servească drept barometru al stării de spirit electorale naționale.

PP a prezentat alegerile ca un referendum privind mandatul lui Sánchez, a cărui coaliție a fost zguduită de scandaluri care au afectat partidul. Două accidente feroviare din ianuarie, în care au murit 47 de persoane și care au provocat haos în transportul feroviar din întreaga țară, au agravat problemele lui Sánchez.

Socialiștii săi, între timp, au prezentat votul din Aragón ca o șansă de a respinge valul radical de dreapta care cuprinde Spania și alte părți ale lumii.

Într-un parlament extrem de fragmentat, singura opțiune a PP de a rămâne la guvernare pare să fie acum o coaliție sau o alianță mai puțin formală cu Vox.

Alegerile anticipate au fost convocate de președintele regional Jorge Azcón după ce Vox și-a retras sprijinul pentru guvernul său conservator.

Având în vedere că mulți alegători au trecut de la PP la Vox, partidul de extremă dreapta se află acum într-o poziție puternică pentru a solicita concesii în schimbul sprijinului acordat PP.