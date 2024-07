Stânga franceză își exprimă dorința de a guverna, după victoria la alegerile parlamentare din Franța: „Va trebui să ne comportăm ca niște adulți” / „Nici François Hollande, nici Jean-Luc Mélenchon”

Noul Front Popular (NFP), care reuneşte partidele de stânga și care a câștigat alegerile legislative din Franța, şi-a manifestat intenţia de a guverna pe baza rezultatelor alegerilor, care îi plasează ca prim grup parlamentar, dar departe de o majoritate absolută.

„Voința poporului trebuie respectată cu strictețe. Nici un aranjament nu ar fi acceptabil. Înfrângerea președintelui și a coaliției sale este clar confirmată. Președintele trebuie să-și accepte înfrângerea”, a declarat fondatul mișcării Franța Nesupusă, Jean-Luc Melenchon, adăugând că „Primul ministru trebuie să plece”, iar „președintele trebuie să invite Noul Front Popular să guverneze”.

Premierul francez Gabriel Attal a anunțat că își va prezenta luni demisia președintelui Emmanuel Macron, însă nu este clar cum se va ajunge la un acord privind un nou premier.

François Hollande, fost președinte socialist între 2012 și 2017, a spus că „Noul Front Popular trebuie să realizeze ce are de făcut astăzi. Este cel mai puternic partid din Adunarea Naţională. Nu are majoritate absolută. În timp ce vorbesc, are o majoritate relativă”.

Importantul politician Raphael Glucksmann, care a fost candidatul principal al socialiştilor francezi la alegerile europene, a declarat că în acest moment al rezultatelor, parlamentul este divizat, „așa că va trebui să ne comportăm ca niște adulți”.

„Va trebui să vorbim, să discutăm, să ne angajăm în dialog… Echilibrul de putere s-a schimbat în parlament… și va avea loc o schimbare fundamentală a culturii politice”.

Olivier Faure, de la Partidul Socialist consideră că trebuie făcut tot posibilul pentru a reuni țara.

„RN a făcut alegerea de a diviza cetățenii francezi unii de alții. Trebuie să punem țara înapoi pe o cale clară, iar Noul Front Popular trebuie să preia conducerea în acest nou capitol al istoria noastra.”

Deputatul LFI (Franța Nesupusă) pentru Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a făcut apel duminică la deputații Noului Front Popular să se întrunească luni „în plen” pentru a-i propune, după vot, lui Emmanuel Macron un prim-ministru care nu va fi „nici François Hollande, nici Jean-Luc Mélenchon”.

Făcând apel la șeful statului să nu „brutalizeze Parlamentul”, Autain speră că „Frontul Popular, în diversitatea sa, va putea spune care este punctul de echilibru care să ne permită să guvernăm”, punctul de echilibru care nu poate să fie „nici Hollande, nici Mélenchon” conform ei.

De altfel, fostul președinte al Republicii François Hollande, ales duminică deputat pentru Corrèze, a declarat că „nu este un candidat” pentru funcția de premier.