„Succes considerabil”: Ce spune Institutul pentru Studiul Războiului despre cursa „cine rămâne primul fără muniție” din Orientul Mijlociu

Dârele lăsate de interceptoarele antiaerienei israeliene deasupra Tel Avivului în timpul unui atac cu rachete al Iranului. Foto: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Forța combinată SUA-Israel și-a elaborat campania pentru a distruge capacitățile Iranului în materie de rachete balistice înainte ca americanii și israelienii să-și epuizeze stocurile de interceptori, notează think tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în utima sa evaluare privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Distrugerea lansatoarelor iraniene reduce riscul ca Statele Unite sau Israelul să rămână fără interceptori, limitând capacitatea Iranului de a lansa rachete.

Scăderea numărului de atacuri cu rachete iraniene împotriva Israelului și Emiratelor Arabe Unite sugerează cu tărie că efortul de a distruge lansatoarele de rachete balistice a avut un succes considerabil, subliniază ISW.

Atât Trump, cât și premierul israelian Benjamin Netanyahu au spus că urmăresc să degradeze programul Iranului în materie de rachete balistice.

Ambii lideri speră să-și protejeze interesele respective împiedicând Iranul să-și reconstruiască programul de rachete balistice, dar atacurile împotriva lansatoarelor de rachete balistice au și efectul imediat de a împiedica lansarea altor rachete iraniene care necesită interceptori pentru a fi oprite.

Cum a scăzut numărul de lansări de rachete iraniene

Armata israeliană (IDF) a spus marți că, împreună cu americanii, au distrus aproximativ 300 de lansatoare de la începutul războiului, ceea ce corespunde cu informațiile din presa israeliană privind o scădere cu 70% a tirurilor de rachete iraniene către Israel.

Postul public de televiziune din Israel și alte surse deschise au spus că atacurile cu rachete asupra Israelului au scăzut drastic, ceea ce, combinat cu evaluarea IDF că a distrus 300 de lansatoare iraniene, sugerează cu tărie că efortul de a distruge lansatoarele a avut succes.

Numărul rachetelor care vizează Emiratele Arabe Unite a coborât, de asemenea, foarte mult, ceea ce sugerează că Iranul se confruntă, de asemenea, cu probleme în lansarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acțiune. Emiratele, la fel ca Israelul, s-au confruntat în primele faze ale conflictului cu sute de atacuri cu rachete.

Iranul a lansat cel puțin șase salve de rachete asupra Israelului marți. Iranul trăsese același număr de salve luni, comparativ cu cel puțin 20 de salve de rachete sâmbătă, mai notează Institutul pentru Studiul Războiului.

Comandant american: „Puterea noastră de luptă este în creștere”

Amiralul american Brad Cooper, care conduce forțele americane din Orientul Mijlociu în calitate de șef al Comandamentului Central, a declarat că primele 24 de ore ale bombardamentului „Operațiunea Epic Fury” asupra Iranului au fost „aproape duble ca amploare” față de primele 24 de ore ale campaniei „Shock and Awe” de la începutul războiului din Irak, în 2003.

„Observăm că capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri este în scădere, în timp ce puterea noastră de luptă, pe de altă parte, este în creștere”, a declarat Cooper într-un clip video difuzat marți seara.

„Evaluarea mea operațională generală este că suntem în avans față de planul nostru de acțiune”, a afirmat el.

Cooper a spus că apărarea aeriană a Iranului a fost grav afectată, că marina sa nu mai are nave operaționale pe căile navigabile cheie după ce 17 au fost scufundate și că peste 2.000 de ținte iraniene au fost lovite.

O sursă familiarizată cu planul de război al Israelului a declarat pentru Reuters că campania a fost planificată să dureze două săptămâni și că lista de ținte a fost parcursă mai repede decât se așteptau americanii.