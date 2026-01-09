Suedez arestat după ce a transmis informații unui serviciu secret din Rusia. A lucrat ani de zile pentru armata Suediei

Militari suedezi la un eveniment din Korso în septembrie 2025. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un bărbat arestat în Suedia în această săptămână sub acuzația de spionaj este suspectat că transmitea informații unui serviciu secret din Rusia, a anunțat procurorul de caz, vineri, potrivit AFP.

Tribunalul districtual din Stockholm l-a arestat preventiv pe suedezul în vârstă de 33 de ani, sub acuzația de spionaj, însă în spațiul public apăruseră puține detalii în ceea ce privește natura operațiunilor în care era implicat acesta.

„Ancheta preliminară este într-un stadiu incipient. În prezent, ancheta indică faptul că suspectul a ajutat serviciul de informații rusesc”, a declarat procurorul Mats Ljungqvist într-un comunicat.

„Întrucât ancheta preliminară este în desfășurare, iar părțile implicate sunt obligate să respecte un ordin de tăcere, nu pot fi oferite alte comentarii”, a precizat Parchetul într-un comunicat.

Conform documentelor din instanță, presupusele infracțiuni au avut loc între 1 ianuarie 2025 și 4 ianuarie 2026, când bărbatul a fost arestat.

Bărbatul a lucrat în postura de consultant IT pentru armata suedeză, în perioada 2018-2022, a spus un purtător de cuvânt al armatei pentru AFP.

Avocata bărbatului, Hanna Lindblom, le-a spus miercuri reporterilor că acesta a negat orice fel de implicare în acte de spionaj.

În 2024, bărbatul a înființat o companie specializată în securitate cibernetică, care, conform datelor publice, își propunea să se concentreze pe „operațiuni cibernetice ofensive”.