Un senator PSD îi reproșează lui Crin Antonescu că „nu a preluat frâiele” coaliției: „Tu aștepți să te caute cineva?”

Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) a declarat, marți, la Antena 3, că Crin Antonescu ar fi trebuit să preia conducerea coaliției de guvernământ imediat după ce a fost desemnat candidatul acesteia la alegerile prezidențiale. Cazanciuc susține că discuția privind data alegerilor trebuie tranșată imediat, la inițiativa lui Antonescu.

„Eu, dacă eram în locul domnului Antonescu, dar nu sunt, a doua zi de Crăciun, îl sunam pe domnul Ciolacu, pe domnul Kelemen Hunor, pe domnul Varujan, spuneam domnilor, mai aveţi puţine ore cu sarmala, cu friptura. Mâine dimineaţa la ora 8, vă aştept la o cafea să stabilim calendarul alegerilor şi ce e de făcut cu România”, a declarat Robert Cazanciuc, citat de News.ro.

Potrivit lui Cazanciuc, Antonescu se afla într-o poziție privilegiată în raport cu PSD, PNL și UDMR și ar fi trebuit să preia coordonarea activității acesteia.

„Păi când o coaliţie care a dat un guvern în momentul de faţă în Parlamentul României te-a desemnat pe tine candidat, tu aştepţi să fii rugat? Ai fost desemnat, în secunda doi ai preluat leadership-ul, ai preluat frâiele. (..) Deci când ai fost desemnat de cele patru partide de care formează guvernul României, tu aştepţi să te caute cineva?”, a mai spus senatorul PSD.

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat sâmbătă seară la Digi 24 că el consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la funcţia de şef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat, sâmbătă, Antonescu, la Digi 24.

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică, la Digi 24, că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale şi susţine că, imediat ce se va stabili calendarul pentru alegeri, PNL va convoca şedinţa Consiliului Naţional pentru a-l desemna drept candidat pe Antonescu.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică dimineața la Europa FM că nu s-a schimbat nimic în privința candidatului pe care-l va susține Coaliția și că acesta va fi Crin Antonescu.