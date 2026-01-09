SuperLiga: Petrolul Ploiești a învins o echipă din prima ligă a Turciei

Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Fatih Karagumruk, scor 2-1, într-un meci amical disputat, vineri, în Antalya.

Gruparea de pe ultima poziție din prima ligă a Turciei a deschis scorul în minutul 16, prin Kalayci, însă „lupii galbeni” au întors rezultatul grație „dublei” pe care a reușit-o atacantul Chică-Roșă (’18, ’49).

Cum a arătat Petrolul în amicalul cu Fatih Karagumruk:

Primul 11: Bălbărău – Rodriguez, Guilherme, Prce, Marian – Boțogan, Mateiu, Hanca – Rafinha, Paraschiv – Chică-Roșă

Bălbărău – Rodriguez, Guilherme, Prce, Marian – Boțogan, Mateiu, Hanca – Rafinha, Paraschiv – Chică-Roșă Rezerve: Krell, Ricardiinho, Papp, Jerome, Dulca, Jyry, Dongmo, Gheorghe, Grozav, Dumitrache, Costache, Manolache.

În primul meci de pregătire din Turcia, echipa antrenată de Eugen Neagoe a remizat cu Gaziantep, echipă la care evoluează românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu, scor 1-1 (Chică-Roșă ’58 / Luis Perez ’34).

Primul meci oficial pentru Petrolul în 2026 va fi cel cu Universitatea Craiova. Partida de pe stadionul „Ilie Oană” va avea loc pe 19 ianuarie, de la ora 20:00.