SuperLiga: Rapid, pe punctul de a aduce un atacant. „Suntem aproape înțeleși”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a spus că reprezentanții clubului poartă mai multe negocieri în această perioadă și sunt „aproape înțeleși cu un atacant”.

Rapidul încearcă să aducă atacantul sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

„Suntem în mai multe negocieri. Cred că vom reuși să închidem prima negociere în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa. Săptămâna viitoare, da, sperăm să închidem primul transfer, dacă nu și al doilea. Suntem destul de aproape. Primul transfer nu este din campionatul intern, este din afară. Suntem aproape înțeleși cu un atacant. Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. Împrumut cu opțiune. Plătim niște bani pentru împrumut și avem opțiune”, a declarat Angelescu la Prima Sport, citat de GSP.

El a precizat că staff-ul nu se mai bazează pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani), care „trebuie să își caute echipă”.

„Nu s-a întâmplat nimic cu Baroan. Trebuie să își caute echipă și vom vedea ce se va întâmpla până când ne reunim. În momentul de față nu ne mai bazăm pe el”, a adăugat președintele Rapidului.

Reprezentanții clubului negociază și alte transferuri, a precizat Angelescu.

„A doua achiziție, ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali și acum să vedem. Mai sunt și alte poziții. Există o posibilitate ca Stolz să plece, ca să apere mai mult, avem nevoie de un portar atunci. Un portar bun. Astăzi, Aioani este titular. Ne trebuie un portar bun, că este primul sau al doilea vom vedea”, a explicat el.