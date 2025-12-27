SuperLiga: Reacția lui Florin Tănase după ce impresarul său a vorbit despre un posibil transfer: „Da, e a doua casă”
Florin Tănase, golgheterul echipei FCSB, a anunțat în ce condiții ar putea părăsi gruparea bucureșteană, după ce agentul său a afirmat că mai multe cluburi s-au interesat de situația sa.
„Decarul” campioanei en-titre a României a marcat în acest sezon 11 goluri și a livrat 4 pase decisive în 34 de partide disputate în toate competițiile.
Impresarul Florin Vulturar a declarat că „Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume, cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”. Iar fotbalistul a reacționat.
Florin Tănase: „Nu se pune problema acum de un transfer, doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună”
„Da, putem spune că în Emiratele Arabe Unite e a doua casă. Ne-am simțit foarte bine, ne place foarte mult modul în care suntem primiți, în care suntem tratați.
Nu, nu se pune problema acum de un transfer, doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună o să o iau în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult acum.
Copilul îmi spune că vrea să stau mai mult timp cu el, dar asta e viața, fotbalul cere sacrificii”, a declarat Florin Tănase, citat de fanatik.ro.
Cotat de Transfermarkt la 2,3 milioane de euro, Tănase a revenit la FCSB în vara anului 2024, după perioade petrecute la Al-Jazira (Emiratele Arabe Unite) și Al-Okhdood (Arabia Saudită). A ajuns pentru prima oară la formația roș-albastră în 2016, când a fost cumpărat de la Viitorul Constanța.