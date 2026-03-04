Netanyahu a sunat la Casa Albă să întrebe dacă americanii poartă discuții secrete cu Iranul, „pe la spatele lui”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnește cu președintele american Donald Trump, la Mar-a-Lago, în Palm Beach, Florida, pe 29 decembrie 2025. FOTO: OFFICE OF THE PRIME MINISTER OF ISRAEL / UPI / Profimedia

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut clarificări Casei Albe, mai devreme în cursul acestei săptămâni, după ce serviciile secrete israeliene au sugerat că administrația Trump ar fi comunicat cu oficiali iranieni, scrie miercuri Axios.

Citând două surse familiarizate cu chestiunea, publicația americană precizează că Netanyahu i-a sunat luni pe oficialii de la Casa Albă pentru a întreba dacă au avut loc contacte sau schimburi de mesaje cu privire la un posibil armistițiu în războiul din Iran.

Demersul lui Netanyahu sugerează că guvernul israelian este îngrijorat de un scenariu în care SUA ar urmări încheierea unui armistițiu înainte ca toate obiectivele de război ale Israelului să fi fost atinse.

Sursele citate de Axios au afirmat că serviciile secrete israeliene au obținut informații la începutul acestei săptămâni care au stârnit suspiciuni că ar fi avut loc un fel de comunicări între Iran și administrația Trump pentru discutarea unui armistițiu.

Luni, Netanyahu a sunat oficialii de la Casa Albă și a întrebat dacă au avut loc astfel de discuții sau schimburi de mesaje.

„Casa Albă i-a spus lui Bibi (porecla premierului israelian, n.r.) că administrația Trump nu a discutat cu iranienii pe la spatele lui”, a declarat una dintre surse.

Un oficial american a declarat că emisarul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vorbesc aproape în fiecare zi cu Netanyahu, cu șeful Mossadului, David Barnea, și cu alți oficiali israelieni – și că, indiferent de suișurile și coborâșurile din trecut, coordonarea din ultima lună a fost foarte strânsă.

„Ei știu că nu discutăm cu iranienii”, a spus oficialul american.

Ambasada israeliană la Washington a refuzat să comenteze informațiile Axios, iar Casa Albă nu a răspuns unei solicitări pentru un punct de vedere.

Iranienii au încercat să contacteze SUA, prin intermediul țărilor din Golf

Un oficial american și o altă sursă menționată de Axios au spus că iranienii au trimis mesaje administrației Trump în ultimele zile, prin intermediul țărilor din Golf și al altor state din regiune, dar SUA nu au răspuns.

„Am tratat aceste mesaje ca pe niște prostii”, a declarat oficialul american citat.

„Steve Witkoff sau Jared Kushner nu au purtat nicio conversație cu Ali Larijani, Abbas Araghchi sau oricine altcineva din regimul iranian de la începutul războiului”, a spus marți un alt oficial american, într-o conferință de presă.

Președintele Donald Trump a exclus, de asemenea, orice discuții cu regimul de la Teheran.

„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu”, a scris Trump marți, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

Semnale pentru CIA

Agenți „operativi” ai Ministerului de Informații din Iran ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuții cu Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, a relatat miercuri publicația The New York Times, citând oficiali la curent cu problema.

Oferta a fost făcută prin intermediul unei agenții de spionaj dintr-o țară neprecizată, potrivit NYT, care citează oficiali din Orientul Mijlociu și responsabili dintr-o țară occidentală care au vorbit sub condiția anonimatului.

Casa Albă și CIA nu au răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea agenției de presă Reuters.

Responsabili de la Washington și-au manifestat însă scepticismul că Iranul sau administrația președintelui Donald Trump ar fi cu adevărat pregătiți pentru o „ieșire” (din conflict) într-o perspectivă apropiată, a mai scris NYT, potrivit Agerpres.

Ambasadorul Iranului la structurile ONU din Geneva a exclus marți orice negocieri cu SUA deocamdată, la câteva zile după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune asupra țării sale.