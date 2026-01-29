Surpriză pentru Trump: Deficitul comercial al SUA a crescut cu cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit ultimelor date

Donald Trump prezintă pe 2 aprilie 2025 unul dintre tabelele în care au fost trecute noile taxe vamale decise de SUA pentru partenerii comerciali din jurul lumii, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Deficitul comercial al SUA s-a adâncit în noiembrie anul trecut cu cel mai mare ritm din ultimii aproape 34 de ani, pe fondul unei creșteri puternice a importurilor de bunuri de capital, determinată probabil de un „boom” al investițiilor în inteligență artificială (AI), scrie agenția Reuters.

Biroul de Analiză Economică și Biroul de Recensământ din cadrul Departamentului Comerțului al SUA au anunțat joi că deficitul comercial al SUA a crescut în noiembrie cu 94,6%, ajungând la 56,8 miliarde de dolari. Această variație procentuală este cea mai mare din martie 1992. Economiștii chestionați de Reuters estimaseră că deficitul comercial va urca la 40,5 miliarde de dolari.

Publicarea raportului a fost întârziată atât de mult din cauza blocajului guvernamental („shutdown”) în care SUA au intrat pe 1 octombrie 2025 și care a durat 43 de zile. Blocajul a fost cel mai lung din istoria SUA iar în intervalul respectiv de timp angajații federali trimiși acasă nu au colectat date dintr-o serie largă de domenii, nu doar privind economia SUA.

Cifrele publicate acum arată că importurile SUA au crescut în noiembrie cu 5,0%, până la 348,9 miliarde de dolari. Importurile de bunuri au crescut în total cu 6,6%, până la 272,5 miliarde de dolari, iar cele de bunuri de capital au înregistrat o creștere de 7,4 miliarde de dolari, până la un nivel record.

Acestea au fost susținute de creșteri puternice ale importurilor de computere și semiconductori. Importurile altor categorii de bunuri au atins, de asemenea, niveluri record. Importurile de bunuri de consum au crescut cu 9,2 miliarde de dolari, impulsionate de produse farmaceutice.

Creșterea deficitului comercial al SUA a fost cauzată și de scăderea exporturilor

Exporturile SUA au scăzut abrupt în noiembrie, cu 3,6%, până la 292,1 miliarde de dolari. Exporturile de bunuri s-au prăbușit cu 5,6%, până la 185,6 miliarde de dolari. Acestea au fost afectate de o scădere de 6,1 miliarde de dolari a exporturilor de materii prime și materiale industriale, reflectând reduceri ale exporturilor de aur nemonetar, alte metale prețioase, precum și de țiței, care a scăzut cu 1,4 miliarde de dolari.

Exporturile de bunuri de consum au scăzut cu 3,1 miliarde de dolari, pe fondul diminuării livrărilor de produse farmaceutice.

Președintele american Donald Trump a făcut din reducerea deficitului comercial al SUA unul dintre pilonii celui de-al doilea său mandat prezidențial, anunțând în data de 2 aprilie 2025 taxe vamale ample pentru aproape toți partenerii comerciali ai Americii.

Deși este posibil ca efectul din noiembrie al creșterii deficitului comercial al SUA să fie unul temporar, pe fondul majorării achizițiilor de semiconductoare și a altor bunuri de capital costisitoare pentru sectorul tech, el ilustrează un alt obiectiv pe care Trump l-a declarat pentru noul său mandat. Liderul de la Casa Albă s-a erijat într-un susținător puternic al sectorului tehnologic, afirmând că SUA trebuie să își păstreze supremația în domeniul inteligenței artificiale.

Imediat după preluarea mandatului în ianuarie 2025, el a anunțat ceea ce Casa Albă a numit proiectul „Stargate”, un plan fără precedent, în valoare de 500 de miliarde de dolari, pentru investiții în centre de date și alte elemente de infrastructură necesare dezvoltării tehnologiei AI.