Tesla cere furnizorilor să evite componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA

Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal.

Producătorul auto condus de Elon Musk şi furnizorii săi au înlocuit deja unele componente provenite din China şi intenţionează să înlocuiască toate celelalte cu piese fabricate în afara Chinei în următorul an sau doi, potrivit surselor citate de publicaţie, scrie News.ro.

Tesla nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de Reuters în afara programului de lucru, iar Reuters nu a putut verifica independent informaţiile.

Executivii din industrie s-au confruntat cu dificultăţi din cauza tarifelor fluctuante din disputa comercială SUA–China, complicând strategiile de stabilire a preţurilor, a mai adăugat WSJ.

Reuters a relatat în aprilie că Tesla şi-a sporit achiziţiile de componente din America de Nord pentru fabricile sale din SUA în ultimii doi ani, pe fondul ameninţărilor tarifare.

La începutul lunii, datele Asociaţiei Chineze a Producătorilor de Autoturisme au arătat că vânzările Tesla de vehicule electrice fabricate în China au scăzut cu 9,9% în octombrie faţă de anul anterior, după o creştere de 2,8% în septembrie. Producţia modelelor Model 3 şi Model Y din uzina Tesla din Shanghai, inclusiv exporturile, a scăzut cu 32,3% faţă de septembrie.

Tensiunile dintre SUA şi China au pus industria auto într-o stare de criză continuă în 2025. Tarifele schimbătoare ale preşedintelui american Donald Trump şi temerile legate de posibile blocaje la pământuri rare şi cipuri i-au determinat pe producători să îşi reevalueze dependenţa de China, un furnizor esenţial de piese şi materii prime.

Săptămâna aceasta, General Motors a cerut, de asemenea, miilor de furnizori să elimine componentele fabricate în China din lanţurile lor de aprovizionare.