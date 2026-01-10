„Trebuie să existe probe”. Răspunsul ministrului Justiției, întrebat dacă a luat în calcul revocarea șefului DNA

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, spune că, deşi „vocea străzii trebuie auzită”, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul Recorder „Justiţie capturată”, se poate face doar în baza unor „elemente concrete”.

Întrebat la Prima Tv dacă a luat în calcul revocarea şefului DNA după dezvăluirile Recorder, urmate de manistații de stradă unde s-a cerut demiterea lui Voineag, ministrul Justiției a spus că „trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea unei astfel de soluţii”, scrie News.ro.

„Când facem un demers, trebuie fundamentat pe un adevăr construit pe bază de probe”

„În ceea ce priveşte revocarea unui procuror şef, aceasta se face strict în conformitate cu prevederile legale, iar acestea sunt cât se poate de clare şi de restrictive. Trebuie să existe probe, trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea unei astfel de soluţii. Cred că suntem cu toţii de acord că în justiţie, până la urmă, adevărul şi orice fel de reacţie consecutivă trebuie să fie stabilite pe bază de probe, de elemente concrete.

Sigur că un material de presă ridică semne de întrebare. Am fost o voce care a spus de la bun început, după ce am văzut acest material, că trebuie neapărat să lămurim aceste chestiuni şi trebuie să le lămurească instituţiile care, în statul de drept, sunt chemate să facă acest lucru. Nu trebuie să zăbovească, trebuie să vină cu clarificări în acest sens”, a afirmat Radu Marinescu.

El a mai spus că „şi strada poate să fie o voce întotdeauna”, dar că până acum „nici o investigaţie făcută de către Inspecţia Judiciară, de către parchete, de către o altă entitate nu a revelat acele elemente care să justifice” un demers de revocare a șefului DNA:

„Cetăţenii sunt liberi să comunice şi să-şi exprime îngrijorările. Însă atunci când facem un demers, el trebuie, într-un stat de drept, să fie fundamentat pe un adevăr care este construit pe bază de probe. Or, până în momentul de faţă, nici o investigaţie făcută de către Inspecţia Judiciară, de către parchete, de către o altă entitate, nu a revelat acele elemente care să justifice un demers pentru o revocare care, de altfel, cum aţi remarcat, dat fiind calendarul acesta practic foarte restrâns, probabil nici n-ar mai fi, din punct de vedere cronologic, posibil”.

Ministrul a susținut că va proceda potrivit legii în privința revocării oricărui procuror:

„Eu vreau doar să vă spun că intenţionez să acţionez strict în conformitate cu legea şi cred că acesta este singurul mod în care ar trebui să acţionăm, repet, într-o societate pe care noi dorim normală şi într-un stat de drept. Asta nu înseamnă şi asta vreau să spun că în momentul în care ar exista nişte elemente concrete şi nişte probe concrete care să justifice revocarea unui procuror, nu ar trebui acţionat imediat. Ar trebui acţionat, dar repet, instituţional, corect, obiectiv, pentru că obiectivul final al tuturor este ca justiţia să funcţioneze şi nu să devină o miză politică”.

Mandatul lui Marius Voineag la șefia DNA expiră în luna martie, iar conform legii el mai poate candida pentru un al doilea mandat. Voineag a fost numit de Klaus Iohannis în 30 martie 2023, la propunerea lui Cătălin Predoiu, pentru un mandat de 3 ani.

Ce a dezvăluit Recorder despre Marius Voineag

Liviu Lascu, fost șef de secție militară la DNA, și o procuroare DNA care a vorbit cu Recorder sub anonimat au susținut că încă de la venirea în instituție, procurorul-șef al DNA Marius Voineag a pretins „controlul asupra dosarelor”.

„Asta nu s-a întâmplat niciodată la fosta conducere”, a povestit Lascu.

Procuroarea cu identitate protejată de Recorder a povestit că de la numirea lui Voineag ca procuror-șef li s-a cerut procurorilor de caz să îi raporteze șefului DNA fiecare cerere făcută către judecătorul de drepturi și libertăți.

Cererile către judecătorul de drepturi și libertăți se referă în general fie la rețineri, fie la percheziții sau urmăriri de telefoane și comunicații ale celor urmăriți în dosare.

Voineag, spune documentarul Recorder, a refuzat cererea de interviu a ziariștilor.