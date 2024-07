Tricourile cu Donald Trump se vând ca pâinea caldă, după tentativa de asasinat: „Antiglonț”, „Legendele nu mor niciodată”

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a generat o frenezie de produse comercializate online, cu o fotografie a candidatului la președinția SUA imediat după ce a fost împușcat, cu sloganuri precum „Bulletproof” („Antiglonț”), „Legends Never Die” („Legendele nu mor niciodată”), „Grazed but not Dazed” („Rănit, dar nu ameţit”), „Shooting Makes Me Stronger” („Împuşcătura mă face mai puternic”), scrie luni Reuters.

Tricourile inscripţionate cu imagini cu Trump ridicând pumnul în aer în timp ce sângele îi curge pe faţă au devenit virale, fiind comercializate cu preţuri cuprinse între 9 şi 40 de dolari.

La câteva ore după tentativa de asasinat de la mitingul de campanie din Butler, Pennsylvania, companii şi vânzători independenţi s-au grăbit să creeze sloganuri şi produse – majoritatea înfăţişându-l pe Trump sfidător -, ultimele dintr-o lungă serie de produse care se bazează pe imaginea candidatului republican la președinție, notează Agerpres.

Vânzările „mi-au depăşit aşteptările. Nu mă aşteptam ca Trump să aibă atât de mulţi fani”, a spus Zhong Jiachi, de 28 de ani, proprietarul Paxinico, un comerciant de îmbrăcăminte de pe reţeaua Douyin, versiunea chineză a Tiktok, care a vândut în 24 de ore aproximativ 40 de tricouri cu imaginea lui Trump, imediat după ce acesta a fost împuşcat.

Li Jinwei, în vârstă de 25 de ani, care vinde produse pe platforma Taobao a Alibaba, a declarat pentru presa din Hong Kong că a avut nevoie de doar aproximativ o jumătate de minut pentru a produce un tricou cu Trump la fabrica ei din China.

„Am pus tricourile pe Taobao imediat ce am văzut ştirile despre împuşcături, deşi nici măcar nu le imprimasem încă, şi în trei ore am avut peste 2.000 de comenzi, atât din China, cât şi din Statele Unite”, a declarat ea.

Privirea furioasă a lui Trump îndreptată spre cameră, care figurează pe multe dintre produsele anterioare cu imaginea sa, seamănă cu postura sa caracteristică din „The Apprentice”, reality show-ul de televiziune în care a apărut timp de mai mulţi ani.

În 2023, o fotografie cu chipul lui Trump a fost transformată rapid în tricouri, pahare, căni, postere şi chiar în figurine „bobblehead” de către prieteni şi duşmani deopotrivă.

Sâmbătă, susţinătorii candidatului republican la alegerile prezidenţiale americane din noiembrie au adoptat rapid fotografia lui Trump realizată imediat după ce un tânăr de 20 de ani a tras asupra sa de pe un acoperiş.

Fostul preşedinte american ţinea un discurs electoral în Butler, Pennsylvania – un stat-cheie în alegerile din 5 noiembrie – când s-au auzit împuşcăturile.

Un tânăr de 20 de ani a tras asupra lui Donald Trump cu o puşcă semiautomată, au anunțat ulterior autoritățile.

Trump a fost lovit în urechea dreaptă şi a sângerat vizibil.

Un susţinător al lui Trump care a participat la miting a fost ucis, alţi doi – răniţi, iar suspectul a fost împuşcat mortal de către agenţii de securitate.

FBI a anunțat că investighează atacul armat ca fiind o tentativă de asasinat.