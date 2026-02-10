Trump îl blochează pe Netanyahu: Nu anexării Cisiordaniei de către Israel

Donald Trump își reiterează opoziția față de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează publicația americană Axios, citând surse de la Casa Albă, care spun că „o Cisiordanie stabilă menține Israelul în siguranță și este în concordanță cu obiectivul Administrației de a realiza pacea în regiune”.

Acum două zile, la sfârșitul unei ședințe a Cabinetului pe tema securității, Israelul și-a anunțat intenția de a-și extinde controlul în Cisiordania în zone care, conform Acordurilor de la Oslo, ar trebui să fie sub controlul total sau parțial al Autorității Palestiniene, notează ziarul La Repubblica, potrivit Rador Radio România.

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, și ministrul apărării, Israel Katz, au confirmat apoi aprobarea unei serii de decizii de schimbare „drastică” a politicii în Cisiordania, consolidând controlul israelian asupra teritoriului, inclusiv asupra unor situri sensibile precum Hebron, și deschizând calea pentru o extindere suplimentară a așezămintelor.

Această mișcare a atras condamnarea Arabiei Saudite, Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Indoneziei, Pakistanului, Egiptului și Turciei. Londra a emis, de asemenea, o declarație dură, numind drept „inacceptabilă orice încercare unilaterală de a modifica geografia sau demografia Palestinei”.

Președintele american Donald Trump își declarase deja opoziția în urma votului din Knesset privind anexarea Cisiordaniei. Vicepreședintele J.D. Vance a fost foarte explicit, numind-o „o manevră politică stupidă; m-am simțit personal insultat”. Acum, Casa Albă spune că poziția sa nu s-a schimbat.

Și este un mesaj care vine într-un moment simbolic: Trump se va întâlni miercuri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Poziția magnatului este legată de negocierile pentru reconstrucția Gazei, care ar fi puse în pericol de o măsură atât de drastică din partea Israelului: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe că anexarea nu va avea loc. Și dacă s-ar întâmpla, Israelul ar pierde tot sprijinul nostru”, a declarat în trecut președintele SUA.