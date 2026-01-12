UE a aprobat, în premieră, un tratament de fond pentru diabetul de tip 1

Diabetul de tip 1 are un nou tratament în UE. Foto: Designer491 | Dreamstime.com

Comisia Europeană tocmai a aprobat comercializarea în Uniunea Europeană a unui tratament produs de Sanofi, numit „Teizeild”, care încetinește progresia diabetului de tip 1, a anunțat luni gigantul farmaceutic francez într-un comunicat citat de AFP.

Odată cu această aprobare, Teizeild devine „primul tratament modificator” al diabetului de tip 1 „aprobat în UE”, precizează Sanofi.

Autorizația se referă la tratamentul adulților și copiilor cu vârsta peste opt ani care suferă de diabet de tip 1 în stadiul 2.

Administrat prin perfuzie, acesta nu vindecă, dar încetinește progresia acestei boli cronice prin frânarea reacției autoimune. Acționează atunci când diabetul este detectabil, dar înainte de apariția simptomelor, pentru a încetini evoluția sa către stadiul clinic al bolii (stadiul 3), care necesită injecții cu insulină pentru a reduce glicemia.

Aprobarea tratamentului de către Comisia Europeană „se bazează pe rezultatele pozitive” ale unui studiu (TN-10) care demonstrează capacitatea anticorpului monoclonal Teizeild de a întârzia apariția stadiului 3 al diabetului de tip 1 „cu o durată medie de aproximativ doi ani în comparație cu placebo”, a afirmat Sanofi în comunicatul său.

La sfârșitul studiului, „proporția pacienților care au rămas în stadiul 2 al (diabetului de tip 1) a fost de aproape două ori mai mare în grupul Teizeild decât în grupul placebo (57% față de 28%)”, potrivit companiei farma.

În 2023, Sanofi a achiziționat compania americană de biotehnologie Provention Bio pentru 2,9 miliarde de dolari, cu scopul de a-și consolida poziția în sectorul tratamentului diabetului și al bolilor imunitare.

Piața diabetului de tip 1 în cele șapte piețe principale ar trebui să atingă 9,9 miliarde în 2033, susținută de apariția mai multor produse în fază avansată, în special agenți imunomodulatori. Statele Unite vor domina în mare măsură această piață, reprezentând până la 91,6% în 2033, potrivit GlobalData, o companie care furnizează studii și analize de piață.

Teizeild a fost deja aprobat în Statele Unite, Regatul Unit, China, Canada, Israel, Regatul Arabiei Saudite, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Foto: Designer491 | Dreamstime.com