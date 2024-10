VIDEO Un film „împins până la extrema sa absolută” a debutat pe primul loc la box office, amintind de succesul predecesorului său

„Smile 2”, un film despre care regizorul său afirmă că a fost „împins la extrema sa absolută”, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, promițând să repete succesul peste toate așteptările de care s-a bucurat predecesorul său, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Noul film de groază produs de Paramount, care relatează povestea unei vedete pop (Naomi Scott) afectată de un blestem sinistru, a generat încasări de 23 de milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit estimărilor publicate de firma de specialitate Exhibitor Relations. Debutul este unul „excelent” pentru al doilea film al unei francize de acest gen, a declarat analistul David A. Gross de la Franchise Entertainment Research.

Primul film Smile, tot în regia lui Parker Finn, a obţinut 22,6 milioane de dolari la lansarea sa în 2022 şi, în final, 217 milioane de dolari la nivel global. A fost un succes uriaș pentru un lungmetraj care a avut un buget de producție de doar 17 milioane de dolari, unul aproape minuscul după standardele Hollywood.

Parker Finn, un cineast american în vârstă de 37 de ani pentru care primul film Smile a marcat debutul în lungmetraj, a precizat că a mers pe aceeași abordare economă și pentru noul „sequel”. El spune că a forțat bugetul de producție și calendarul de filmare al Smile 2 într-un proces pe care îl compară cu „a turna un film de 10 galoane într-o găleată de 5 galoane”.

„Am avut puțin mai multe resurse, mai multe jucării cu care să ne jucăm. Dar eu încerc mereu să fac mai multe decât îmi permite bugetul și ceea ce permite calendarul de filmare”, a declarat regizorul în comentarii citate de revista Variety.

Despre noul film spune că a încercat să „împingă totul până la extrema sa absolută”. „Deci, într-un fel, l-am simțit la fel sau poate chiar mai stresant din cauza a ceea ce ne-am propus”.

Două filme de groază în primele 3 poziții ale box office-ului

Filmul de animaţie The Wild Robot, o frescă SF a studioului DreamWorks Animation, ocupă poziţia a doua, cu încasări de 10,1 milioane de dolari.

În acest lungmetraj de animaţie, robotul Roz – a cărui voce în limba engleză este asigurată de actriţa premiată cu Oscar Lupita Nyong’o – ajunge pe o insulă rămasă nelocuită după trecerea unui taifun. Pentru a supravieţui, ea se împrieteneşte cu animalele din pădure.

„Filmele pentru familie au revenit în forţă după pandemia de COVID-19 şi sunt acum într-o formă foarte bună”, a declarat David A. Gross.

Podiumul este completat de Terrifier 3, un film horror produs de studiourile independente Cineverse şi Icon Events. Pelicula, în care un clovn înspăimântător, pe nume Art, revine să răspândească teroarea în preajma Crăciunului, a obţinut încasări 9,3 milioane de dolari.

Ca în fiecare an, filmele de groază se bucură de o perioadă fastă la box office-ul nord-american în zilele de dinaintea sărbătoririi Halloween-ului în Statele Unite.

Noul lungmetraj „Joker 2” a coborât până pe poziția a 6-a

Pe locul al patrulea, Beetlejuice Beetlejuice, în regia lui Tim Burton, a obţinut încasări de 5 milioane de dolari. În această comedie macabră, Michael Keaton interpretează din nou, la vârsta de 73 de ani, personajul unui „bio-exorcist” devenit fantomă, sinistru şi poznaş, care încearcă să revină în lumea celor vii.

We Live in Time, o comedie romantică avându-i în rolurile principale pe Andrew Garfield şi Florence Pugh, s-a clasat pe locul al cincilea, cu încasări de 4,2 milioane de dolari.

Un film cu o intrigă „amuzantă, emoţionantă şi romantică”, după cum îl descrie Paul Dergarabedian, analist la Comscore. Încasările nu sunt însă pe măsura așteptărilor pentru un film cu actori atât de apreciați.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6. Joker: Folie a Deux (2,2 milioane de dolari);



7. Piece by Piece (2,1 milioane de dolari);



8. Transformers One (2 milioane de dolari);



9. Saturday Night (1,8 milioane de dolari);



10. The Nightmare Before Christmas – relansare (1,1 milioane de dolari).

